IND vs NZ वनडे सीरीज का आगाज कल से, जानें फ्री में कैसे देखें लाइव मैच, प्लेइंग 11 होगी दिलचस्प

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रविवार, 11 जनवरी से वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में होगा. यह सीरीज दोनों टीमों के लिए अगले साल होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारियों को दोबारा पटरी पर लाने का अहम मौका मानी जा रही है. माइकल ब्रेसवेल की अगुआई में न्यूजीलैंड की टीम भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढालने की कोशिश करेगी, जबकि शुभमन गिल के नेतृत्व में भारत अपने घरेलू मैदानों पर मजबूत रिकॉर्ड को बरकरार रखना चाहेगा.

और पढ़ें

ये है सीरीज का फुल शेड्यूल

यह वनडे सीरीज़ 11, 14 और 18 जनवरी को खेली जाएगी. पहला मैच वडोदरा, दूसरा मैच राजकोट और सीरीज का आखिरी मैच इंदौर में होगा. भारत का घरेलू मैदानों पर न्यूजीलैंड के खिलाफ रिकॉर्ड काफी शानदार रहा है, ऐसे में ब्लैक कैप्स के लिए यह दौरा कड़ी परीक्षा साबित हो सकता है. दोनों टीमों ने इस सीरीज़ के लिए संतुलित और मजबूत स्क्वाड चुने हैं, जिनमें अनुभवी सितारों के साथ-साथ उभरती प्रतिभाओं का अच्छा मिश्रण देखने को मिलेगा.

यह भी पढ़ें: किस्मत में लिखा कोई छीन नहीं सकता... T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने पर छलका शुभमन गिल का दर्द, टीम इंडिया को कहा 'गुड लक'

ऐसा रहा है दोनों टीमों का रिकॉर्ड

भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक वनडे क्रिकेट में कुल 120 मुकाबले खेले गए हैं. इनमें भारत ने 62 मैच जीते हैं, जबकि न्यूजीलैंड को 50 में जीत मिली है. एक मैच टाई रहा है और सात मुकाबलों का कोई नतीजा नहीं निकला. भारत में खेले गए वनडे मुकाबलों की बात करें तो मेज़बान टीम का दबदबा साफ नजर आता है. भारत ने 31 मैच जीते हैं और सिर्फ 8 में हार झेली है, जबकि एक मैच बेनतीजा रहा.

Advertisement

इन तीन खिलाड़ियों पर होगी नजर

इस सीरीज़ में कई दिलचस्प सब-प्लॉट्स भी देखने को मिलेंगे, जिनमें शुभमन गिल की वापसी सबसे अहम है. गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 की टीम से बाहर किया गया था और अब वह वनडे क्रिकेट में दमदार प्रदर्शन कर एक मजबूत संदेश देना चाहेंगे. उनके अलावा विराट कोहली और रोहित शर्मा की भी टीम में वापसी हुई है, जिन्होंने पिछले साल शानदार प्रदर्शन किया था और एक बार फिर भारतीय बल्लेबाज़ी को मजबूती देने के लिए तैयार हैं.

India vs New Zealand ODIs: कब और कहां देखें

तीनों वनडे मुकाबले भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से शुरू होंगे. यह सीरीज़ टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर प्रसारित की जाएगी. वहीं, भारतीय फैंस JioHotstar ऐप पर इन मैचों की लाइव स्ट्रीमिंग का आनंद ले सकते हैं.

पहले वनडे में भारत की संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (विकेटकीपर), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज.

यह भी पढ़ें: विराट कोहली ने उतारी अर्शदीप सिंह की नकल, दिल छू लेगा ट्रेनिश सेशन का VIDEO

पहले वनडे में न्यूजीलैंड की संभावित प्लेइंग-11: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), निक केली, विल यंग, ​डेरिल मिचेल, हेनरी निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, काइल जेमिसन, माइकल राई, आदित्य अशोक.

Advertisement

भारत का फुल स्क्वॉड: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (उप-कप्तान), वॉशिंगटन सुंदर, रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), नीतीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल.

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर), विल यंग, ​​हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल (कप्तान), जकारी फाउलकेस, निक केली, जोश क्लार्कसन, माइकल राई, काइल जेमिसन, मिचेल हे, आदित्य अशोक, क्रिस्टियन क्लार्क और जेडन लेनोक्स.

---- समाप्त ----