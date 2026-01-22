अभिषेक का तूफान, रिंकू का फिनिशिंग टच... नागपुर में सूर्या ब्रिगेड ने ऐसे कीवियों को चटाई धूल

नागपुर में बुधवार को खेले गए भारत-न्यूजीलैंड के बीच पहले टी20 मैच में टीम इंडिया ने 48 रनों से जीत हासिल की. इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली. 400 से ज्यादा रनों वाले इस हाई-स्कोरिंग मुकाबले में अभिषेक की विस्फोटक बल्लेबाज़ी भारत के दबदबे की सबसे बड़ी वजह रही.
भारत के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड ने कुछ देर के लिए मुकाबले में वापसी के संकेत दिए, लेकिन लक्ष्य अंततः उनकी पहुंच से बाहर साबित हुआ. अभिषेक के निडर स्ट्रोकप्ले ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला बड़ा सितारा क्यों माना जा रहा है. हालांकि, इस मुकाबले से टीम इंडिया को कई पॉजिटिव संकेत मिले.
खराब शुरुआत के बाद भारत ने दिखाया दम
संजू सैमसन 10 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए, जबकि दो साल बाद टी20 टीम में वापसी कर रहे ईशान किशन का कमबैक भी फीका रहा. वह जैकब डफी की गेंद पर महज 5 गेंदों में 8 रन बनाकर आउट हो गए और भारत का स्कोर 27/2 हो गया. इसके बाद जो हुआ, वह एक रोमांचक पलटवार था, जिसने मैच की दिशा पूरी तरह बदल दी.
अभिषेक-सूर्या का जलवा
अभिषेक शर्मा और सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के गेंदबाज़ों पर निडर अंदाज़ में हमला बोला और भारत को संकट से निकालकर पूरी तरह नियंत्रण की स्थिति में पहुंचा दिया. अभिषेक ने 22 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड के खिलाफ किसी भी भारतीय बल्लेबाज़ द्वारा सबसे तेज़ फिफ्टी है. इसी दौरान उन्होंने 5000 टी20 रन भी पूरे किए. आउट होने से पहले अभिषेक ने 35 गेंदों पर 84 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें पांच चौके और आठ गगनचुंबी छक्के शामिल थे.
दूसरे छोर पर सूर्यकुमार यादव ने शानदार तालमेल बैठाते हुए 22 गेंदों पर 32 रन बनाए. हालांकि वह मिचेल सैंटनर की गेंद पर आउट हो गए और उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय अर्धशतक का इंतज़ार 23 पारियों तक खिंच गया, लेकिन इस दौरान वह टी20 क्रिकेट में 9000 रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बल्लेबाज़ बन गए. दोनों के बीच तीसरे विकेट के लिए 99 रन की अहम साझेदारी हुई, जिसने बड़े स्कोर की नींव रखी.
रिंकू सिंह का फिनिशिंग टच
दोनों सेट बल्लेबाज़ों के आउट होने के बाद भारत को डेथ ओवर्स में तेज़ रनों की जरूरत थी, जिसे रिंकू सिंह ने शानदार अंदाज़ में पूरा किया. भारत के भरोसेमंद फिनिशर के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत करते हुए रिंकू ने 20 गेंदों पर नाबाद 44 रन ठोके. हार्दिक पंड्या ने भी 16 गेंदों पर तेज़ 25 रन बनाकर उनका अच्छा साथ दिया.
अर्शदीप-हार्दिक की जादुई शुरुआत
239 रन के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही. भारत ने पहले दो ओवरों में ही दो विकेट झटककर मुकाबले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली. अर्शदीप सिंह ने डेवोन कॉनवे को खाता खोले बिना पवेलियन भेजा, जबकि हार्दिक पांड्या ने रचिन रवींद्र को गलत शॉट खेलने पर मजबूर किया. 1.3 ओवर में 2 विकेट गिरने के बाद न्यूजीलैंड लगातार दबाव में रहा.
फिलिप्स ने हालांकि हार नहीं मानी. मार्क चैपमैन के साथ मिलकर उन्होंने 42 गेंदों में 79 रन की साझेदारी की और कुछ देर के लिए मैच को जीवित रखा. फिलिप्स ने 29 गेंदों में अर्धशतक पूरा किया और 40 गेंदों पर 78 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें चार चौके और छह छक्के शामिल थे. लेकिन बढ़ता रन रेट न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा बोझ बन गया.
भारत ने क्लिनिकल अंदाज़ में मैच किया खत्म
14वें ओवर में अक्षर पटेल ने ग्लेन फिलिप्स को आउट कर न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी. फिलिप्स के आउट होने के समय न्यूजीलैंड को 39 गेंदों में 108 रन चाहिए थे, जिससे मुकाबला लगभग खत्म हो गया.
भारत की गेंदबाज़ी संतुलित रही. वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने दो-दो विकेट लिए. दुबे हैट्रिक पर भी थे, लेकिन काइल जैमीसन ने उन्हें यह उपलब्धि हासिल नहीं करने दी. अंत में भारत ने शुरुआती विकेटों, मध्य ओवरों में अनुशासित गेंदबाज़ी और लगातार दबाव के दम पर बड़ी जीत दर्ज की और 23 जनवरी को रायपुर में होने वाले दूसरे टी20 मुकाबले से पहले मजबूत लय हासिल की.