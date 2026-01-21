टी20 में 9000 रन पूरे... कप्तान सूर्या ने वर्ल्ड कप से पहले हासिल किया बड़ा मुकाम, फॉर्म में भी लौटे

सूर्यकुमार यादव ने न्यूजीलैंड के खिलाफ बुधवार, 21 जनवरी को नागपुर के वीसीए स्टेडियम में खेले गए पहले टी20 मुकाबले में फॉर्म में वापसी के संकेत दिए. इस मैच में वह लय में दिखे. इस दौरान उन्होंने टी20 क्रिकेट में 9,000 रन भी पूरे किए. ऐसा करने वाले वह तीसरे सबसे तेज़ भारतीय बल्लेबाज़ बने.

और पढ़ें

मैच से पहले खराब दौर से गुजर रहे सूर्यकुमार लगातार 22 पारियों से अर्धशतक नहीं लगा पाए थे. उनका पिछला अर्धशतक अक्टूबर 2024 में हैदराबाद में बांग्लादेश के खिलाफ आया था.

4 चौके और एक छक्का लगाया

नंबर चार पर बल्लेबाज़ी करते हुए भारतीय कप्तान ने आत्मविश्वास और सहजता के साथ 22 गेंदों पर 32 रन बनाए, जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था. ऐसा लग रहा था कि वह इस शुरुआत को लंबे समय से इंतज़ार कर रहे अर्धशतक में तब्दील कर लेंगे, लेकिन मिचेल सैंटनर की गेंद पर आउट हो गए. इसके बावजूद यह पारी खास रही क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने टी20 क्रिकेट में 9,000 रन का आंकड़ा पार कर लिया और ऐसा करने वाले कुल चौथे भारतीय बल्लेबाज़ बन गए.

🚨 9000 RUNS FOR SURYAKUMAR YADAV IN T20 🚨



- One of the best in this format. pic.twitter.com/LJYCnnE7y5 — Johns. (@CricCrazyJohns) January 21, 2026

सूर्यकुमार यादव ने यह उपलब्धि 321 पारियों में हासिल की. उनसे पहले केवल विराट कोहली (271 पारियां) और शिखर धवन (308 पारियां) ही यह मुकाम उनसे तेज़ हासिल कर पाए हैं. कुल मिलाकर सबसे तेज़ 9,000 टी20 रन बनाने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के बाबर आज़म के नाम है, जिन्होंने यह आंकड़ा 245 पारियों में छुआ.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 8 छक्के, 5 चौके और रिकॉर्ड्स की झड़ी, अभिषेक शर्मा ने कीवी गेंदबाजों को कूट डाला

टी20 क्रिकेट में 9000 रन तक पहुंचने वाले सबसे तेज़ भारतीय बल्लेबाज़

* विराट कोहली – 271 पारियां

* शिखर धवन – 308 पारियां

* सूर्यकुमार यादव – 321 पारियां

* रोहित शर्मा – 329 पारियां

बल्ले से दिखाया भरोसा

आउट होने से पहले सूर्यकुमार यादव ने अपने फॉर्म की झलक दिखाई. उन्होंने शुरुआत में संयम बरता और मिचेल सैंटनर व ईश सोढ़ी की गेंदों पर सिंगल लेते हुए खुद को जमाया. क्रिस्टियन क्लार्क ने भले ही उन्हें पावर गेम में उतरने का मौका दिया, लेकिन उससे पहले ही सूर्यकुमार ने शॉर्ट लेंथ गेंद पर लॉन्ग लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़कर संकेत दे दिए कि वह लय में लौट सकते हैं.

यह भी पढ़ें: Sanju Samson: पावरप्ले में धराशायी हो रहे संजू सैमसन,नागपुर टी20 में भी फ्लॉप, आंकड़े हैं 'गंभीर'

हालांकि यह पारी बड़ी नहीं रही, लेकिन सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाज़ी में इरादा, टाइमिंग और आत्मविश्वास साफ नजर आया. इससे भारत को मिडिल ओवर्स में गति मिली और यह संकेत भी मिला कि वह टी20 सेटअप में अपनी शीर्ष फॉर्म दोबारा हासिल करने के करीब हैं.

---- समाप्त ----