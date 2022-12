IND vs BAN: 'भारत क्रिकेट नहीं खेलता तो...', आर. अश्विन ने श्रीलंकाई फैन की बोलती बंद की

टीम इंडिया ने बांग्लादेश को मीरपुर टेस्ट मैच में तीन विकेट से हरा दिया. भारतीय टीम एक समय इस मुकाबले में हार की कगार पर खड़ी थी क्योंकि उसने लक्ष्य का पीछा करते हुए 74 रनों पर सात विकेट खो दिए थे. ऐसे में रविचंद्रन अश्विन और श्रेयस अय्यर ने नाबाद 71 रनों की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को जीत दिला दी. दूसरे मुकाबले में जीत के साथ ही भारत ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-0 से कब्जा कर लिया.

अश्विन रहे प्लेयर ऑफ द मैच

भारत के लिए अश्विन ने दूसरी पारी में 66 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए जिसमें चार चौके और एक छक्का शामिल था. वहीं श्रेयस अय्यर 46 गेंदों का सामना करने हुए 29 रन बनाए. श्रेयस अय्यर की पारी में चार चौके शामिल थे. अश्विन ने मुकाबले में कुल छह विकेट चटकाए थे जिसके चलते उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का भी अवॉर्ड मिला. अश्विन ने ट्विटर अकाउंट पर प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड के साथ अपनी तस्वीर भी शेयर की.

हालांकि आर. अश्विन की ये पोस्ट एक श्रीलंकाई फैन को रास नहीं आई और उसने अश्विन को ट्रोल करने का प्रयास किया. निबराज रमजान नाम के उस फैन ने लिखा, 'आपको प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड मोमिनुल हक को दे देना चाहिए था, जिन्होंने उस कैच को को गिरा दिया था. अगर उन्होंने कैच ले लिया होता तो भारत 89 रन पर ऑल आउट हो जाता.'

You should have handed this 🏆 to Mominul Haque, Who dropped that dolly.. had he bagged it, India all out for 89 for sure.. 😃 @ashwinravi99 https://t.co/Wmq87XiLm2

रविचंद्रन अश्विन कहां पीछे रहने वाले थे. अश्विन ने श्रीलंकाई फैन को जवाब देते हुए लिखा, 'ओह नो! मुझे लगा कि मैंने तुमको ब्लॉक कर दिया है. क्षमा करें वह दूसरा हैय उसका नाम क्या है?? हां डेनियल अलेक्जेंडर यही नाम है. कल्पना कीजिए कि अगर भारत क्रिकेट नहीं खेलता तो तुम दोनों क्या करते.' गौरतलब है निबराज के अलावा एक और श्रीलंकाई डेनियल अलेक्जेंडर भी भारतीय टीम को ट्रोल करने की कोशिश करते रहते हैं.

Oh no ! I thought I blocked you, oh sorry that’s the other guy. 🤔🤔🤔 what’s his name?? Yes Daniel Alexander that’s the name !!

Imagine what you both would do if India dint play cricket😂😂 https://t.co/FFqBvAPtDh