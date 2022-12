India vs Bangladesh Test: बांग्लादेश ने कसा शिकंजा, अब इन दो खिलाड़ियों पर टीम इंडिया को बचाने की जिम्मेदारी

India vs Bangladesh 2nd Test: भारतीय टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज शानदार अंदाज में किया था. उसने पहले मुकाबले को 188 रनों से जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई. मगर अब ढाका में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच में बांग्लादेश टीम ने अपना शिकंजा कस लिया है. मेजबान ने भारतीय टीम को मुश्किल में डाल दिया है.

अब भारतीय टीम को दूसरा टेस्ट मैच जीतना है, तो विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और श्रेयस अय्यर का चलना बेहद जरूरी हो गया है. यानी अब टीम इंडिया को मैच में हार से बचाने के लिए इन दोनों ही खिलाड़ियों के कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है.

भारतीय टीम ने 37 रनों पर 4 विकेट गंवाए

दरअसल, इस मीरपुर टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए बांग्लादेश टीम ने 227 रन बनाए थे. जवाब में भारतीय टीम ने 314 रनों का स्कोर बनाया था. इसके बाद बांग्लादेश की टीम दूसरी पारी में 231 रन ही बना सकी और इस तरह टीम इंडिया को मैच में 145 रनों का टारगेट मिला.

इस लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही. टीम ने 37 रन पर ही अपने शुरुआती 4 विकेट गंवा दिए. इसके बाद मैच में तीसरे दिन (24 दिसंबर) का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 4 विकेट गंवाकर 45 रन ही बना सकी. अक्षर पटेल 26 और जयदेव उनादकट 3 रन बनाकर नाबाद हैं. दोनों बतौर नाइट वॉचमैन उतरे थे.

