Ind Vs Hkg Asia Cup 2022: हॉन्ग कॉन्ग को रौंद सुपर-4 में पहुंची टीम इंडिया, पाकिस्तान से जंग लगभग पक्की

सूर्यकुमार यादव की तूफानी पारी (26 बॉल पर 68 रन) के दमपर भारत ने हॉन्ग कॉन्ग को हराकर एशिया कप के सुपर-4 में जगह बना ली है. टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 192 का बड़ा स्कोर बनाया था, जवाब में हॉन्ग कॉन्ग इस टारगेट से काफी दूर ही रही. भारत ने इस मैच में 40 रनों से जीत दर्ज की है.



इस जीत के साथ भारत की सुपर-4 में जगह पक्की हुई और वह सुपर-4 में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी है. अफगानिस्तान पहले ही यहां पहुंच गई है, ऐसे में अब तय है कि भारतीय टीम अपनी ग्रुप में नंबर-1 पर रहेगी.



अब हर किसी की नज़र 2 सितंबर को पाकिस्तान-हॉन्ग कॉन्ग के मैच पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान अगर वहां जीतती है तब वह भी सुपर-4 में पहुंच जाएगी. ऐसे में 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान का मुकाबला तय माना जाएगा. शेड्यूल के अनुसार, 4 सितंबर को ग्रुप-ए में पहले और दूसरे नंबर पर रहने वाली टीमों का मैच होगा.

भारत- 192/2

हॉन्ग कॉन्ग- 152/5

