T20 World Cup: वार्म-अप मैचों के लिए इंडिया-ए टीम का ऐलान... ये धुरंधर बना कप्तान, तिलक वर्मा की भी एंट्री

तिलक वर्मा सर्जरी के बाद क्रिकेटिंग एक्शन से दूर हैं. तिलक न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में भाग नहीं ले पाए थे. अब तिलक फिट हो चुके हैं और इंडिया-ए के लिए मुकाबले खेलकर फिटनेस साबित करना चाहेंगे.

तिलक वर्मा टी20 वर्ल्ड कप के लिए फिटनेस हासिल करना चाहेंगे. (Photo: Getty)
भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले होने वाले इंडिया-A के वॉर्म-अप मैचों के लिए 15 सदस्यीय स्क्वॉड का ऐलान कर दिया है. टीम की कप्तानी ऑलराउंडर आयुष बदोनी को सौंपी गई है. टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी शामिल हैं, जिन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट का अनुभव है.

तिलक वर्मा, रियान पराग, रवि बिश्नोई, खलील अहमद और मयंक यादव इन खिलाड़ियों में हैं. इंडिया-ए टीम 2 फरवरी को नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में संयुक्त अमेरिका के खिलाफ अभ्यास मैच खेलेगी. इसके बाद टीम 6 फरवरी को बेंगलुरु स्थित भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (COE) में नामीबिया के खिलाफ अनऑफिशियल मैच खेलेगी.

मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा टेस्टिकुलर टॉर्शन सर्जरी के बाद फुल फिटनेस में लौट रहे हैं. अमेरिका के खिलाफ मैच उनको टी20 वर्ल्ड कप से पहले फिटनेस साबित करने का मौका देगा, जिसके बाद वे सीनियर टीम में जुड़ेंगे. रियान पराग भी कंधे की चोट से ठीक होकर लौट रहे हैं जबकि मयंक यादव लगभग 9 महीने बाद प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलते नजर आएंगे. खलील अहमद और गुरजपनीत सिंह टीम के मुख्य पेसर हैं,

इंडिया-ए टीम की ओपनिंग जिम्मेदारी प्रियांश आर्य और नमन धीर को दी गई है. जबकि नारायण जगदीशन, तिलक वर्मा और आशुतोष शर्मा भी बल्लेबाजी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. विकेटकीपर बल्लेबाजों में जगदीशन के अलावा उर्विल पटेल शामिल हैं.

इंडिया-ए का स्क्वॉड: आयुष बदोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, तिलक वर्मा, रियान पराग, अशोक शर्मा, नारायण जगदीशान, उर्विल पटेल, मनव सुथार, खलील अहमद, गुरजपनीत सिंह, मयंक यादव, रवि बिश्नोई और विप्रज निगम.

इंडिया A के ये वॉर्म-अप मुकाबले कुछ खिलाड़ियों की फिटनेस का अंदाजा देने के लिए अहम होंगे. तिलक वर्मा और रियान पराग जैसे खिलाड़ी चोट के बाद अपनी रफ्तार और तकनीक हासिल करेंगे, वहीं आयुष बदोनी की कप्तानी में युवा खिलाड़ी मुकाबले की रणनीति सीखेंगे.

