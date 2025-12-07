scorecardresearch
 
भारत-साउथ अफ्रीका सीरीज में रिकॉर्ड्स की बरसात, विराट कोहली भी रच गए 'महाकीर्तिमान', सचिन तेंदुलकर पीछे छूटे

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज में गेंद और बल्ले के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिला. रांची और विशाखापत्तनम वनडे में भारतीय टीम ने जीत दर्ज कीं. जबकि रायपुर वनडे को साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किया.

विराट कोहली ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज में बेजोड़ प्रदर्शन किया. (Photo: PTI)
भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ विशाखापत्तनम वनडे में 9 विकेट से शानदार जीत हासिल की. इस जीत के साथ ही उसने तीन मैचों की वनडे सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमा लिया. अब दोनों टीम्स के बीच 9 दिसंबर से टी20 सीरीज की शुरुआत होनी है, जिसका पहला मुकाबला कटक के बाराबती स्टेडियम में खेला जाना है.

भारत-साउथ अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज में रिकॉर्ड्स की झड़ी लगी. इस सीरीज में कुल 58 छक्के लगे, केवल तीन बार ऐसा हुआ जब तीन मैचों की ओडीआई सीरीज में इससे ज्यादा छक्के बल्लेबाजों ने लगाए. इस वनडे सीरीज में कुल 6 शतक लगे. तीन मैचों की द्विपक्षीय वनडे सीरीज में इससे ज्यादा शतक केवल एक मौके पर लगे. बता दें कि इस सीरीज में दो शतक विराट कोहली ने लगाए. यशस्वी जायसवाल, एडेन मार्करम, क्विंटन डिकॉक और ऋतुराज गायकवाड़ ने भी एक-एक शतक ठोके.

विराट कोहली ने वनडे सीरीज में 151.00 की औसत से 302 रन बनाए, जिसमें दो शतक और एक अर्धशतक शामिल रहे. इस शानदार प्रदर्शन के चलते कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया. कोहली अब मेन्स इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' अवॉर्ड जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. कोहली ने 20 बार ये अवॉर्ड जीता है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 19 मौकों पर ये पुरस्कार अपने नाम किया था.

सर्वाधिक 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' पुरस्कार (मेन्स इंटरनेशनल)
20 - विराट कोहली (भारत)
19- सचिन तेंदुलकर  (भारत)
17- शाकिब अल हसन (बांग्लादेश)
14- जैक्स कैलिस (साउथ अफ्रीका)
13- सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
13- डेविड वॉर्नर (ऑस्ट्रेलिया)

वनडे में सर्वाधिक प्लेयर ऑफ द सीरीज पुरस्कार
14- सचिन तेंदुलकर  (भारत)
11- सनथ जयसूर्या (श्रीलंका)
11- विराट कोहली  (भारत)
8- क्रिस गेल (वेस्टइंडीज)
8- शॉन पोलॉक (साउथ अफ्रीका)

भारतीय टीम के लिए वाइजैग वनडे में पहले दोनों विकेट्स के लिए शतकीय साझेदारियां हुई. पहले रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने 155 रन जोड़े. फिर यशस्वी और विराट कोहली के बीच दूसरे विकेट के लिए नाबाद 116 रनों की साझेदारी हुई. वनडे इंटरनेशनल में ऐसा तीसरी बार हुआ है, जब भारत की तरफ से शुरुआती दो विकेटों को लिए शतकीय पार्टनरशिप बनाई गईं. 

विराट कोहली ने विशाखापत्तनम में कुल आठ पारियो में 108.66 की औसत से 652 रन बनाए हैं. कोहली के अलावा वनडे इंटरनेशनल में में किसी एक वेन्यू पर इससे बेहतर औसत से इतने रन किसी भी खिलाड़ी ने नहीं बनाए हैं. विशाखापत्तनम में कोहली के ओडीआई स्कोर 118, 117, 99, 65, 157*, 0, 31, 65* रहे हैं.

वनडे इंटरनेशनल में नौवीं बार हुआ है, जब विराट कोहली ने लगातार चार या उससे ज्यादा पारियों में कम से कम 50 रन बनाए हैं. यह एक रिकॉर्ड है. कुमार संगकारा और केन विलियमसन ने चार-चार बार ऐसा किया. भारत ने 2019 विश्व कप के बाद से घरेलू मैदान पर 11 में से 10 द्विपक्षीय वनडे सीरीज अपने नाम की हैं.

तीन मैचों की ओडीआई सीरीज में सर्वाधिक छक्के
70- भारत बनाम इंग्लैंड, 2021
63- वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश, 2024
63- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 2025
58- भारत बनाम न्यूजीलैंड, 2023
58- साउथ अफ्रीका बनाम इंग्लैंड, 2023

तीन मैचों की ओडीआई सीरीज में सर्वाधिक शतक
7- साउथ अफ्रीका बनाम जिम्बाब्वे, 2010
6- जिम्बाब्वे बनाम न्यूजीलैंड, 2011
6- पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, 2022
6- भारत बनाम साउथ अफ्रीका, 2025

ओडीआई में पहले दो विकेट के लिए शतकीय साझेदारी (भारत)
बनाम न्यूजीलैंड वडोदरा, 2010
बनाम ऑस्ट्रेलिया, जयपुर, 2013
बनाम साउथ अफ्रीका, विशाखापत्तनम, 2025
(कोहली तीनों में शामिल रहे)

---- समाप्त ----
