30 रन बनाकर भी इतिहास रच गए वैभव सूर्यवंशी... शुभमन गिल-उन्मुक्त चंद को पछाड़ा

14 साल के वैभव सूर्यवंशी ने पाकिस्तानी टीम के खिलाफ आईसीसी मेन्स अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के मैच में सिर्फ 30 रन बनाए. इस इनिंग्स के दौरान वैभव ने शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद को एक खास माामले में पछाड़ दिया.

वैभव सूर्यवंशी लगातार रिकॉर्ड बना रहे हैं. (Photo: Getty Images)
दो बार जीवनदान मिलने के बावजूद वैभव सूर्यवंशी पाकिस्तान के खिलाफ आईसीसी पुरुष अंडर-19 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-6 मुकाबले में कुछ खास नहीं कर पाए. 1 फरवरी (रविवार) को बुलावायो के क्वींस स्पोर्ट्स क्लब में खेले गए अहम मैच मेंं  बाएं हाथ के बल्लेबाज वैभव ने अपनी अपार क्षमता की झलक तो दिखाई, लेकिन अंततः 22 गेंदों में संघर्षपूर्ण 30 रन बनाकर आउट हो गए. वैभव ने अपनी इनिंग्स में 5 चौके के अलावा एक छक्का लगाया.

14 साल के वैभव सूर्यवंशी की इनिंग्स पर नियंत्रण से ज्यादा किस्मत का असर दिखा, आठवें ओवर की तीसरी गेंद पर वह एक ही क्रम में दो बार बच गए. ऑफ स्टम्प के बाहर डाली गई शॉर्ट गेंद पर उन्होंने हुक शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद टॉप एज लेकर स्क्वायर लेग की ओर ऊंची चली गई, जहां हुजैफा अहसान ने बेहद आसान कैच छोड़ दिया.

इसके तुरंत बाद सूर्यवंशी एक पल के लिए एकाग्रता खो बैठे और आधी पिच तक आगे निकल आए., पाकिस्तान की ओर से तेज थ्रो आया, लेकिन रन आउट पूरा नहीं हो सका और उन्हें दूसरी बार जीवनदान मिला. हालांकि, इन दोनों मौकों के बावजूद उनके खेलने के अंदाज में कोई बदलाव नहीं आया. उनकी कमजोरी को भांपते हुए पाकिस्तान ने शॉर्ट गेंदों की रणनीति जारी रखी.

अगली ही गेंद पर सूर्यवंशी की पारी का अंत हो गया., मोहम्मद सय्याम ने एक बार फिर शॉर्ट गेंद फेंकी और सूर्यवंशी ने स्क्वायर के सामने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर विकेटकीपर के पास चली गई. इस बार कोई गलती नहीं हुई और विकेटकीपर ने आगे की ओर डाइव लगाकर कैच पकड़ लिया.

वैभव ने क्या रिकॉर्ड बनाया?
हालांकि इस छोटी सी इनिंग्स के दौरान वैभव सूर्यवंशी ने खास कीर्तिमान रचा. वैभव अब यूथ ओडीआई में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में चौथे नंबर पर आ गए हैं. वैभव ने शुभमन गिल और उन्मुक्त चंद को पछाड़ दिया, जिन्होंने एक समान 1149 रन बनाए थे. वैभव ने अब तक 23 यूथ ओडीआई मैचों में 50.82 की औसत से 1169 रन बनाए हैं, जिसमे तीन शतक और 6 अर्धशतक शामिल रहे. यूथ ओडीआई में भारत के लिए सर्वाधिक रन विजय जोल के बल्ले से निकले. यशस्वी जायसवाल और तन्मय श्रीवास्तव भी इस मामले में वैभव से आगे हैं.

यूथ ओडीआई में भारत के लिए सर्वाधिक रन
1404- विजय जोल        
1386- यशस्वी जायसवाल    
1316- तन्मय श्रीवास्तव
1169*- वैभव सूर्यवंशी
1149- उन्मुक्त चंद
1149- शुभमन गिल
1080- सरफराज खान

वैभव सूर्यवंशी का इस तरह आउट होना एक चिंताजनक पैटर्न की ओर इशारा करता है. इससे पहले दुबई में खेले गए अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भी वैभव ने पाकिस्तान के खिलाफ 26 रनों की तेज पारी खेली, लेकिन अली रजा ने उन्हें आउट कर दिया था. उसी विकेट के बाद भारतीय पारी बिखर गई और टीम को 191 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा था.

वैभव सूर्यवंशी की प्रतिभा पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन शानदार शुरुआत के बाद बार-बार असफल होना यह दिखाता है कि विपक्षी टीमें अब इस युवा बल्लेबाज की तकनीक और मानसिक मजबूती को परखने का तरीका सीख चुकी है.

---- समाप्त ----
