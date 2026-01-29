scorecardresearch
 
चले तो चांद तक वरना शाम तक? अभ‍िषेक शर्मा की 'तेजी' बन रही मुसीबत... 'गुरु' युवराज स‍िंह की बात भी कर रहे अनसुनी

अभ‍िषेक शर्मा के साथ एक चीज है, जब वो चलते हैं तो मैच का नतीजा बदल देते हैं. वरना वो बहुत जल्दी आउट हो जाते हैं. न्यूजीलैंड संग चालू टी20 सीरीज में दो मैचों में चले और दो मैचों में 'गोल्डन डक' यानी पहली ही गेंद पर आउट हुए.

अभ‍िषेक शर्मा व‍िशाखापत्तनम टी20 में हुए गोल्डन डक यानी 0 पर आउट (Photo: PTI)
अभ‍िषेक शर्मा व‍िशाखापत्तनम टी20 में हुए गोल्डन डक यानी 0 पर आउट (Photo: PTI)

तो क्या अभ‍िषेक शर्मा की कहानी  'चले तो चांद तक वरना शाम तक' हो गई है. क्योंकि वो कब चलकर मैच का नतीजा बदल दें और कब तुरत -फरत आउट हो जाएं तो इस बात का अंदाजा लगा पाना मुश्क‍िल हैं.

थोड़ा पीछे चलते हैं-  तारीख 4 स‍ितंबर 2024 थी, इस द‍िन अभ‍िषेक शर्मा के मेंटॉर युवराज सिंह  ने एक वीडियो शेयर किया, जो उनके जन्मद‍िन पर था. 

वीडियो में अभिषेक हर गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास कर रहे हैं. इस दौरान युवराज सिंह उनसे कहते हैं- सिंगल भी ले लिया कर महाराज. पर जब अभिषेक उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देते... इस पर आखिर में युवराज मजाकिया अंदाज में चुटकी लेते हुए कहते हैं- तू न सुधरी... बस छक्के मारी जाई, थल्ले न खेली. यानी तू नहीं सुधरेगा… बस छक्के ही मारता रहेगा, थल्ले नहीं खेलेगा.

जहां ‘थल्ले न खेली’ का मतलब है गेंद को नीचे रखकर, समझदारी से खेलने की सलाह से था. इस वीडियो के अलावा भी युवराज सिंह कई मौकों पर अभिषेक को संयम और मैच सिचुएशन के मुताबिक खेलने की नसीहत दे चुके हैं.

वहीं युवराज के अलावा कई क्रिकेट के एक्सपर्ट भी अभ‍िषेक को लेकर यह कह चुके हैं कि अगर वो  थोड़ा रुकने का माद्दा द‍िखाएं तो उनकी पार‍ियां लंबी हो सकती हैं. 

अभ‍िषेक की प‍िछली 10 पार‍ियों में 2 अर्धशतक हैं, जो न्यूजीलैंड संग इसी सीरीज में आए हैं. वहीं वो इस सीरीज में एक अनचाहा इतिहास भी बना चुके हैं.

अभिषेक शर्मा एक ही T20I सीरीज में दो गोल्डन डक (पहली ही गेंद पर आउट) बनाने वाले पहले भारतीय ओपनर हैं. इसके अलावा वो T20I इनिंग की पहली बॉल पर आउट होने वाले सिर्फ पांच भारतीय बल्लेबाजों में से एक हैं, उनके बाद केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, रोहित शर्मा और संजू सैमसन हैं. अभ‍िषेक ने डेब्यू टी20 में डेब्यू 6 जुलाई 2024 को हरारे में ज‍िम्बाब्वे के ख‍िलाफ किया था, वहां भी वो 0 पर आउट हुए थे. 

अभ‍िषेक ने इस सीरीज या तो हाई स्ट्राइक रेट से बड़ी फिफ्टी बनाई है या जीरो पर आउट हुए हैं, दो डक के बावजूद उनका एवरेज 50.66 है. ऐसे में उनसे उम्मीद यही की जाएगी कि वो टी20 वर्ल्ड कप में कम से कम थोड़ा रुककर खेलने का संयम द‍िखाएंगे. अभ‍िषेक भारत के लिए भारत के लिए T20I में 3 डक बना चुके हैं. 

25 साल के अभिषेक ने इसी सीरीज में गुवाहाटी में हुए टी20 मैच के दौरान बरसापारा स्टेडियम में मज 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया था. यह टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. उनसे पहले युवराज सिंह ने साल 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप मैच में 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ा था, जो आज भी एक र‍िकॉर्ड है. 

37 टी20 इंटरनेशनल मैचों में 86 छक्के 
अभ‍िषेक की ओवरएक्साटेड बल्लेबाजी को लेकर भले ही सवाल उठते हों, लेकिन एक बात यह भी है कि अगर वो चलते हैं तो मैच एकतरफा कर देते हैं. उन्होंने अब तक भारत के ल‍िए 37 टी20 मैचों की 36 पार‍ियां खेली हैं. जहां वो  1267 रन 37.26 के एवरेज और 194.92 के स्ट्राइक रेट से बना चुके हैं. खास बात यह है कि इस छोटे से कर‍ियर में  इन मुकाबलों में 119 चौके और 86 छक्के मार चुके हैं. 

वाइजैग टी20 में क्या हुआ?
न्यूजीलैंड ने बुधवार को वाइजैग (विशाखापत्तनम) में खेले गए चौथे टी20 इंटरनेशनल मुकाबले में भारत को 50 रन से शिकस्त दी. जो भारत की रनों के ल‍िहाज से घ्ज्ञरेलू सरजमी पर दसरी बड़ी हार रही, इससे पहले 51 रनों से साउथ अफ्रीका ने 2025 में मुल्लांपुर में हराया था.  वहीं सितंबर 2023 के बाद से यह न्यूजीलैंड की भारत, ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड के खिलाफ 13 मैचों में T20I में  पहली जीत रही. 

पहले बल्लेबाजी करते हुए मेहमान टीम ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 215 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया.कीवी टीम के ओपनर्स टिम सिफर्ट और डेवोन कॉन्वे ने पहले विकेट के लिए महज 8.2 ओवर में 100 रन जोड़ दिए. सिफर्ट ने 36 गेंदों में 62 रन बनाए, जबकि कॉन्वे ने 23 गेंदों में 44 रन की तेज पारी खेली. बाद में डेरिल मिचेल ने 18 गेंदों पर 39 रन जोड़कर टीम को 200 के पार पहुंचाया. भारत की ओर से अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए.

216 रन के टारगेट का पीछा करते हुए भारतीय टीम को शुरुआती झटके लगे और विकेट लगातार गिरते रहे. शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 65 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि रिंकू सिंह ने 30 गेंदों पर 39 रन बनाए, लेकिन अन्य बल्लेबाजों से सहयोग नहीं मिला. भारतीय टीम 18.4 ओवर में 165 रन पर सिमट गई.न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने चार ओवर में 26 रन देकर तीन विकेट झटके और मैच के हीरो बने.

 

