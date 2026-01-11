scorecardresearch
 
IND vs NZ: ऋषभ पंत के बाद वॉशिंगटन सुंदर भी वनडे सीरीज से बाहर, टी20 वर्ल्ड कप टीम का हैं हिस्सा

न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन का शिकार हो गए और सीरीज के बाकी मैचों से बाहर हो सकते हैं. कप्तान शुभमन गिल ने स्कैन की पुष्टि की है. इससे पहले ऋषभ पंत भी चोटिल हुए थे. सुंदर के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले चोटिल होने से टीम मैनेजमेंट की चिंता बढ़ गई है.

वॉशिंगटन सुंदर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर (Photo: ITG)
वडोदरा वनडे में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के खिलाफ 4 विकेट से जीत मिली. लेकिन इस मैच में भारत को एक बड़ा झटका भी लगा है. स्टार ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर साइड स्ट्रेन के कारण न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी वनडे सीरीज के बचे हुए मैचों से बाहर हो गए हैं. उन्हें यह चोट रविवार, 11 जनवरी को खेले गए पहले वनडे मुकाबले के दौरान लगी. यह झटका ऐसे समय पर लगा है जब इससे एक दिन पहले ही ऋषभ पंत चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे.

हालांकि, वॉशिंगटन सुंदर का झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि वह 7 फरवरी से शुरू हो रही टी20 विश्व कप 2026 में भी भारतीय टीम का हिस्सा हैं. ऐसे समय में यह चोट आईसीसी टूर्नामेंट से पहले टीम मैनेजमेंट के लिए चिंता का कारण बन गई है.

सुंदर को गेंदबाजी के दौरान लगी चोट

सुंदर ने पहली पारी में 5 ओवर गेंदबाजी की थी, जिसके बाद वह मैदान से बाहर चले गए और उनकी जगह ध्रुव जुरेल ने सब्स्टीट्यूट फील्डर के रूप में फील्डिंग की. इस बात को लेकर संशय था कि सुंदर बल्लेबाजी के लिए उतर पाएंगे या नहीं, लेकिन लक्ष्य का पीछा करते हुए जब भारत ने आखिरी ओवरों में तेजी से विकेट गंवाए और मैच रोमांचक हो गया, तब उन्हें मैदान में उतरना पड़ा.

यह भी पढ़ें: भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोटिल

बैटिंग के दौरान दिखे असहज

वॉशिंगटन सुंदर ने 7 गेंदों में 7 रन बनाए, लेकिन रन लेते समय वह काफी असहज नजर आए. आखिरकार केएल राहुल ने मैच को भारत के पक्ष में समाप्त किया और टीम को सीरीज में 1-0 की बढ़त दिलाई.

मैच के बाद केएल राहुल ने कहा कि उन्हें सुंदर की चोट की गंभीरता का अंदाजा नहीं था. राहुल ने कहा, 'मुझे नहीं पता था कि वह दौड़ नहीं पा रहे हैं. मुझे सिर्फ इतना पता था कि पहली पारी में उन्हें थोड़ी परेशानी थी, लेकिन चोट कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा नहीं था. वह गेंद को काफी अच्छी तरह हिट कर रहे थे.'

उन्होंने आगे कहा, जब वह बल्लेबाजी करने आए, तब हम लगभग रन प्रति गेंद की गति से रन बना रहे थे, इसलिए जोखिम लेने की जरूरत नहीं थी. उन पर ज्यादा दबाव नहीं था. उन्होंने स्ट्राइक रोटेट की और अपना काम किया.

यह भी पढ़ें: India vs New Zealand Highlights, 1st ODI: वडोदरा वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराया, कोहली ने बनाए 93 रन, गिल की भी फिफ्टी

क्या बोले कप्तान गिल

मैच के बाद कप्तान शुभमन गिल ने पुष्टि की कि सुंदर का स्कैन कराया जाएगा. गिल ने पोस्ट-मैच प्रेजेंटेशन में कहा, वॉशिंगटन सुंदर को साइड स्ट्रेन हुआ है और मैच के बाद उनका स्कैन कराया जाएगा.

पंत पहले ही बाहर

ऋषभ पंत को भी इस मैच से पहले साइड स्ट्रेन हुआ था, जिसके बाद उनकी जगह ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया गया. हालांकि, बीसीसीआई ने न तो सुंदर के सीरीज से बाहर होने की आधिकारिक पुष्टि की है और न ही उनके रिप्लेसमेंट की घोषणा की है.

