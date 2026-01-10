scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोटिल

ऋषभ पंत अभ्यास के दौरान पेट की मांसपेशियों में गंभीर चोट के कारण भारत-न्यूजीलैंड की पूरी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. कुछ दिनों के आराम के बाद पंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिपोर्ट करेंगे. उनकी गैरमौजूदगी में केएल राहुल के विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालने की उम्मीद है, जो टीम इंडिया के लिए एक अहम बदलाव होगा.

Advertisement
X
ऋषभ पंत भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से हुए बाहर (Photo: ITG)
ऋषभ पंत भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से हुए बाहर (Photo: ITG)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत पूरी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई मेडिकल टीम की पुष्टि के मुताबिक, पंत को दाईं ओर पेट की मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव और आंशिक फटाव (strain with tear) हुआ है, जिसके चलते उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है.

प्रैक्टिस के दौरान लगी चोट

घटना शनिवार को वडोदरा में अभ्यास सत्र के दौरान हुई, जब ऋषभ पंत नेट्स में बल्लेबाज़ी कर रहे थे. बल्लेबाज़ी करते समय उन्हें अचानक दाईं ओर पेट के हिस्से में तेज़ असहजता महसूस हुई. शुरुआत में मामला सामान्य लगा, लेकिन जब उनके क्लिनिकल लक्षण संतोषजनक नहीं पाए गए, तो मेडिकल टीम ने तुरंत MRI स्कैन कराने का फैसला लिया.

सम्बंधित ख़बरें

RISHABH PANT
वडोदरा वनडे से पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका, चोटिल हुआ ये स्टार खिलाड़ी
Rishabh Pant
Rishabh Pant देर से Team India में जुड़ेंगे!
Rishabh Pant of India
ऋषभ पंत ODI टीम में तो चुने गए, पर मौका मिलना मुश्किल... न्यूजीलैंड के खिलाफ कॉम्बिनेशन तय!
VIRAT
विजय हजारे में अपना तीसरा मैच नहीं खेलेंगे विराट कोहली, पंत-हर्षित पर आया ये अपडेट
Ashwin and Ruturaj
Ruturaj Gaikwad को लेकर R.Ashwin ने दिया बड़ा बयान!

MRI रिपोर्ट और वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. दिनशॉ परडीवाला से ऑनलाइन परामर्श के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पंत को बड़ी दिक्कत है. इसके बाद मेडिकल पैनल ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज़ से बाहर रखने का फैसला किया. बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ दिनों के आराम के बाद पंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में आगे के आकलन और रिहैबिलिटेशन के लिए रिपोर्ट करेंगे.

Advertisement

पंत के लिए ये बड़ा झटका

गौरतलब है कि ऋषभ पंत हाल ही में घरेलू क्रिकेट खेलते हुए विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली की ओर से नज़र आए थे और वहीं से सीधे राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े थे. लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय वापसी की दहलीज़ पर खड़े पंत के लिए यह चोट एक बड़ा झटका मानी जा रही है. खास बात यह है कि वडोदरा वनडे से पहले पंत काफी उत्साहित दिख रहे थे और इसी कारण उन्होंने आराम करने के बजाय अभ्यास करना चुना था.

चोट के बाद कराहते दिखे पंत

चोट लगने के बाद पंत को काफी दर्द में देखा गया और मेडिकल टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया. हालांकि, वह अभ्यास जारी रखने की स्थिति में नहीं थे और मेडिकल स्टाफ के साथ मैदान छोड़कर बाहर चले गए. इसके कुछ ही देर बाद भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल और चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर के बीच लंबी बातचीत भी देखी गई, जिससे पंत की उपलब्धता को लेकर अटकलें और तेज़ हो गई थीं.

अब पंत के बाहर होने से टीम इंडिया के विकेटकीपर विकल्पों पर नजर जाएगी. केएल राहुल टीम में पहले से मौजूद हैं और ऐसे में वही बतौर फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर खेलते नजर आ सकते हैं. यह चोट ऐसे समय पर आई है जब भारत घरेलू सरज़मीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी मजबूत वनडे पकड़ बनाए रखना चाहेगा.

Advertisement

यह भी पढ़ें: रोहित-कोहली के चलते ड्रेसिंग रूम में सबकुछ ठीक नहीं? कप्तान गिल ने दिया शॉकिंग जवाब

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगी, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः राजकोट और इंदौर में खेला जाएगा. पंत की गैरमौजूदगी में टीम संयोजन में बदलाव तय माना जा रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट उनकी जगह किस खिलाड़ी पर भरोसा जताता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    IPL
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement