भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज से बाहर हुए ऋषभ पंत, प्रैक्टिस के दौरान हुए थे चोटिल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज शुरू होने से ठीक पहले टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा है. स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज़ ऋषभ पंत पूरी वनडे सीरीज़ से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई मेडिकल टीम की पुष्टि के मुताबिक, पंत को दाईं ओर पेट की मांसपेशियों में गंभीर खिंचाव और आंशिक फटाव (strain with tear) हुआ है, जिसके चलते उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ आगामी वनडे मुकाबलों से बाहर कर दिया गया है.

प्रैक्टिस के दौरान लगी चोट

घटना शनिवार को वडोदरा में अभ्यास सत्र के दौरान हुई, जब ऋषभ पंत नेट्स में बल्लेबाज़ी कर रहे थे. बल्लेबाज़ी करते समय उन्हें अचानक दाईं ओर पेट के हिस्से में तेज़ असहजता महसूस हुई. शुरुआत में मामला सामान्य लगा, लेकिन जब उनके क्लिनिकल लक्षण संतोषजनक नहीं पाए गए, तो मेडिकल टीम ने तुरंत MRI स्कैन कराने का फैसला लिया.

MRI रिपोर्ट और वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञ डॉ. दिनशॉ परडीवाला से ऑनलाइन परामर्श के बाद यह स्पष्ट हो गया कि पंत को बड़ी दिक्कत है. इसके बाद मेडिकल पैनल ने उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी वनडे सीरीज़ से बाहर रखने का फैसला किया. बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि कुछ दिनों के आराम के बाद पंत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (CoE) में आगे के आकलन और रिहैबिलिटेशन के लिए रिपोर्ट करेंगे.

🚨 PANT RULED OUT OF ODI SERIES. 🚨



- Rishabh Pant has been ruled out of the ODI series against New Zealand due to side strain. (Vikrant Gupta). pic.twitter.com/WuNAQGrx85 — Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) January 10, 2026

पंत के लिए ये बड़ा झटका

गौरतलब है कि ऋषभ पंत हाल ही में घरेलू क्रिकेट खेलते हुए विजय हज़ारे ट्रॉफी 2025-26 में दिल्ली की ओर से नज़र आए थे और वहीं से सीधे राष्ट्रीय टीम के साथ जुड़े थे. लंबे समय बाद अंतरराष्ट्रीय वापसी की दहलीज़ पर खड़े पंत के लिए यह चोट एक बड़ा झटका मानी जा रही है. खास बात यह है कि वडोदरा वनडे से पहले पंत काफी उत्साहित दिख रहे थे और इसी कारण उन्होंने आराम करने के बजाय अभ्यास करना चुना था.

चोट के बाद कराहते दिखे पंत

चोट लगने के बाद पंत को काफी दर्द में देखा गया और मेडिकल टीम ने तुरंत उनका इलाज शुरू किया. हालांकि, वह अभ्यास जारी रखने की स्थिति में नहीं थे और मेडिकल स्टाफ के साथ मैदान छोड़कर बाहर चले गए. इसके कुछ ही देर बाद भारतीय वनडे कप्तान शुभमन गिल और चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर के बीच लंबी बातचीत भी देखी गई, जिससे पंत की उपलब्धता को लेकर अटकलें और तेज़ हो गई थीं.

अब पंत के बाहर होने से टीम इंडिया के विकेटकीपर विकल्पों पर नजर जाएगी. केएल राहुल टीम में पहले से मौजूद हैं और ऐसे में वही बतौर फर्स्ट चॉइस विकेटकीपर खेलते नजर आ सकते हैं. यह चोट ऐसे समय पर आई है जब भारत घरेलू सरज़मीं पर न्यूजीलैंड के खिलाफ अपनी मजबूत वनडे पकड़ बनाए रखना चाहेगा.

भारत-न्यूजीलैंड वनडे सीरीज़ 11 जनवरी से वडोदरा में शुरू होगी, जबकि दूसरा और तीसरा वनडे क्रमशः राजकोट और इंदौर में खेला जाएगा. पंत की गैरमौजूदगी में टीम संयोजन में बदलाव तय माना जा रहा है और यह देखना दिलचस्प होगा कि टीम मैनेजमेंट उनकी जगह किस खिलाड़ी पर भरोसा जताता है.

