IND vs NZ: तिरुवनंतपुरम में कैसा है भारत-न्यूजीलैंड का टी20 रिकॉर्ड, सूर्या और ईशान के आंकड़े हैं कमाल

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज यानी शनिवार को खेला जाएगा. ये मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में होगा.

भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5वां टी20 मैच आज (Photo: ITG)

भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही 5 मैचों की टी20 सीरीज का आखिरी मैच आज यानी शनिवार को खेला जाएगा. ये मुकाबला ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम, तिरुवनंतपुरम में होगा. ये भिड़ंत इसलिए भी खास है क्योंकि 7 फरवरी से शुरू हो रहे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से पहले ये दोनों टीमों की तैयारी और प्रयोगों के लिए आखिरी मौका होगा. इसके बाद भारत और न्यूजीलैंड की टीम सीधे विश्वकप में उतरेगी.

सीरीज के शुरुआती 3 मैच टीम इंडिया ने जीते हैं, लेकिन चौथे में न्यूजीलैंड की टीम ने शानदार वापसी करते हुए जीत हासिल की थी. दोनों टीमों की कोशिश होगी की वे जीत के साथ वर्ल्ड कप के मैदान में उतरें. ऐसे में ये जानना जरूरी है की आखिर तिरुवनंतपुरम का रिकॉर्ड कैसा है. इस मैदान पर टीम इंडिया के आंकड़े क्या कहते हैं.

जानें इस मैदान पर टीम इंडिया के आंकड़े

तिरुवनंतपुरम के इस मैदान पर अगर भारतीय टीम के टी20 आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत ने यहां अबतक 4 इंटरनेशनल मैच खेले हैं. 4 में से 3 मैच में टीम इंडिया को जीत मिली है, जबकि एक मैच में उसे हार का सामना करना पड़ा है. 

भारत ने इस मैदान पर पहला मैच नवंबर 2017 में खेला था. न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले गए इस मैच में भारत ने 6 रनों से जीत हासिल की थी. इसके बाद  2019 में टीम इंडिया को वेस्टइंडीज के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन इसके बाद 2022 और 2023 में खेले गए साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में भारत को जीत मिली. यानी इस मैदान पर भारतीय टीम का आंकड़ा तो शानदार रहा है. वहीं, न्यूजीलैंड ने एक ही मैच खेला है और उसे हार मिली है.

इस बल्लेबाज ने बनाए हैं सबसे ज्यादा रन

इस मैदान पर बल्लेबाजों का रिकॉर्ड देखा जाए तो सबसे ज्यादा रन भारतीय टी20 कप्तान सूर्यकुमार यादव के बल्ले से आए हैं. उन्होंने 2 मैच में कुल 69 रन बनाए हैं. 5 चौके और 5 छक्के भी सूर्या के बल्ले से आए हैं. शिवम दुबे को भी ये मैदान रास आता है. उन्होंने यहां एक मैच खेला है और उसमें फिफ्टी लगाई है. ईशान किशन ने भी एक मैच में यहां फिफ्टी लगाई है.

गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह का जलवा

गेंदबाजी में प्रदर्शन की बात करें तो अर्शदीप सिंह ने इस मैदान पर 2 मैच खेले हैं और कुल 4 विकेट झटके हैं. वहीं, रवि बिश्नोई ने एक मैच में 3, जसप्रीत बुमराह ने एक मैच में 2 तो अक्षर पटेल ने 2 मैच में 2 विकेट झटके हैं. 

भारत-न्यूजीलैंड के बीच हेड टू हेड
कुल टी20I मुकाबले: 29
भारत ने जीते: 15
न्यूजीलैंड ने जीते: 11
टाई: 3

भारत का फुल स्क्वॉड: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, रिंकू सिंह, अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई और हर्षित राणा

न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: डेवोन कॉन्वे, टिम सेफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, डेरिल मिचेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, मैट हेनरी, ईश सोढ़ी, जैकब डफी, जिमी नीशम, माइकल ब्रेसवेल, लॉकी फर्ग्यूसन, जकारी फाउलकेस, बेवन जैकब्स.

भारत vs न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में अब तक

पहला टी20, नागपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 48 रन से हराया.
दूसरा टी20, रायपुर: भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया 
तीसरा टी20, गुवाहाटी: भारत ने न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराया
चौथा टी29, विशाखापत्तनम: न्यूजीलैंड की 50 रनों से जीत
 

