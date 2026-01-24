टीम इंड‍िया ने रायपुर में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने आधुनिक T20 बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी. 6 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद भारत ने मैच को एकतरफा बना दिया और 28 गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर ली.

इस शानदार जीत के नायक रहे ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव. किशन ने मुश्किल हालात में 32 गेंदों में 76 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन ठोक दिए. ईशान क‍िशन ने 4 छक्के और 11 चौके जड़े. वहीं सूर्या ने 9 चौके और 4 छक्के जड़े.

𝟓𝟎 𝐢𝐧 𝐚 𝐟𝐥𝐚𝐬𝐡 ⚡#IshanKishan slams the fastest T20I half-century in just 21 balls for India v NZ. 😮‍💨#INDvNZ, 2nd T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/Be1n2FWbLQ pic.twitter.com/UbpqrgpcTm — Star Sports (@StarSportsIndia) January 23, 2026

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने किशन की जमकर तारीफ की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा- मुझे नहीं पता ईशान ने दोपहर में क्या खाया या कौन-सा प्री-वर्कआउट लिया? लेकिन मैंने किसी को इस तरह बल्लेबाजी करते नहीं देखा.

सूर्या ने खास तौर पर पावरप्ले में ईशान की तारीफ करते हुए कहा कि 6/2 से उबरकर पावरप्ले में 70-75 रन तक पहुंचना अविश्वसनीय था.वह बोले- यही हम बैटर्स से चाहते हैं, खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना.

तीसरे विकेट के लिए किशन और सूर्या के बीच सिर्फ 49 गेंदों में 122 रन की साझेदारी हुई. जब नौवें ओवर में शतकीय साझेदारी पूरी हुई, तब SKY सिर्फ 19 रन पर थे.

इस पर सूर्यकुमार ने हंसते हुए कहा- मैं पावरप्ले में स्ट्राइक नहीं मिलने से थोड़ा नाराज था, लेकिन मुझे पता था कि बाद में वक्त मिलेगा.

यह अर्धशतक सूर्यकुमार यादव का 23 T20I पारियों के बाद पहला पचासा था. उन्होंने माना कि रन भले नहीं आ रहे थे, लेकिन वह फॉर्म में थे. साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद मिला ब्रेक, परिवार के साथ वक्त और अच्छी प्रैक्टिस ने मदद की.

इस जीत के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के बाद से 31 में से 26 T20I मैच जीत चुका है. सीरीज में 2-0 की बढ़त के साथ भारत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है.

