scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

4 छक्के-11 चौके, 32 गेंदों में 76 रन… ईशान क‍िशन की आंधी से क्यों ‘नाराज’ हुए कप्तान सूर्यकुमार यादव?

ईशान किशन ने रायपुर टी20 में अपनी पारी से समां बांध दिया. 4 छक्कों और 11 चौकों की बदौलत महज 32 गेंदों पर 76 रनों की पारी खेली और न्यूजीलैंड के ख‍िलाफ 'प्लेयर ऑफ द मैच' रहे. हालांकि इस पारी पर सूर्यकुमार यादव का जो र‍िएक्शन आया, वो काफी चर्चा में रहा.

Advertisement
X
ईशान किशन के बारे में सूर्यकुमार का बयान चर्चा में है (Photo: PTI)
ईशान किशन के बारे में सूर्यकुमार का बयान चर्चा में है (Photo: PTI)

टीम इंड‍िया ने रायपुर में दूसरे T20 इंटरनेशनल मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ 209 रन के टारगेट का पीछा करते हुए ऐसा प्रदर्शन किया, जिसने आधुनिक T20 बल्लेबाजी की परिभाषा ही बदल दी. 6 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद भारत ने मैच को एकतरफा बना दिया और 28 गेंद शेष रहते जीत दर्ज कर ली.

इस शानदार जीत के नायक रहे ईशान किशन और सूर्यकुमार यादव. किशन ने मुश्किल हालात में 32 गेंदों में 76 रन की विस्फोटक पारी खेली, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन ठोक दिए. ईशान क‍िशन ने  4 छक्के और 11 चौके जड़े. वहीं सूर्या ने 9 चौके और 4 छक्के जड़े. 
यह भी पढ़ें: रायपुर T20 में धमाके के बाद ईशान इमोशनल, सुनाई ड्रीम कमबैक की कहानी

मैच के बाद सूर्यकुमार यादव ने किशन की जमकर तारीफ की. उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा- मुझे नहीं पता ईशान ने दोपहर में क्या खाया या कौन-सा प्री-वर्कआउट लिया? लेकिन मैंने किसी को इस तरह बल्लेबाजी करते नहीं देखा.

सूर्या ने खास तौर पर पावरप्ले में ईशान की तारीफ करते हुए कहा कि 6/2 से उबरकर पावरप्ले में 70-75 रन तक पहुंचना अविश्वसनीय था.वह बोले- यही हम बैटर्स से चाहते हैं, खुद को खुलकर एक्सप्रेस करना.
यह भी पढ़ें: रायपुर टी20 में टीम इंडिया की 7 विकेट से धमाकेदार जीत, सूर्या-ईशान ने कीवी गेंदबाजों को धो डाला

सम्बंधित ख़बरें

Ishan Kishan, Suryakumar Yadav
‘क्या मैं दोबारा भारत के लिए…’, ईशान हुए इमोशनल, सुनाई ड्रीम कमबैक की कहानी
Suryakumar Yadav, Ishan Kishan
सूर्या की चली आंधी, ईशान किशन भी बॉलर्स पर बरसे... रायपुर में टीम इंडिया ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स
Jasprit Bumrah not playing in Nagpur T20I
बुमराह क्यों हुए रायपुर T20 से बाहर? कहीं फ‍िटनेस तो समस्या नहीं... जानें असली वजह
India's star batters Ishan Kishan (C) and Suryakumar Yadav in this frame. (Getty)
रायपुर टी20 में टीम इंडिया की धमाकेदार जीत, सूर्या-ईशान ने कीवी गेंदबाजों को धो डाला
Suryakumar Yadav
Suryakumar Yadav ने T-20 में हासिल किया ये मुकाम!
Advertisement

तीसरे विकेट के लिए किशन और सूर्या के बीच सिर्फ 49 गेंदों में 122 रन की साझेदारी हुई. जब नौवें ओवर में शतकीय साझेदारी पूरी हुई, तब SKY सिर्फ 19 रन पर थे.
यह भी पढ़ें: कप्तान सूर्या की चली आंधी, ईशान किशन भी बॉलर्स पर बरसे... रायपुर T20 में टीम इंडिया ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स

इस पर सूर्यकुमार ने हंसते हुए कहा- मैं पावरप्ले में स्ट्राइक नहीं मिलने से थोड़ा नाराज था, लेकिन मुझे पता था कि बाद में वक्त मिलेगा.

यह अर्धशतक सूर्यकुमार यादव का 23 T20I पारियों के बाद पहला पचासा था. उन्होंने माना कि रन भले नहीं आ रहे थे, लेकिन वह फॉर्म में थे. साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद मिला ब्रेक, परिवार के साथ वक्त और अच्छी प्रैक्टिस ने मदद की.

इस जीत के साथ भारत T20 वर्ल्ड कप 2024 फाइनल के बाद से 31 में से 26 T20I मैच जीत चुका है. सीरीज में 2-0 की बढ़त के साथ भारत ने 2026 T20 वर्ल्ड कप से पहले विरोधियों को कड़ा संदेश दे दिया है.

 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    धार भोजशाला
    बॉर्डर 2 रिलीज
    करियर राशिफल
    IPL
    Advertisement