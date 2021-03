Ind vs Eng: सूर्यकुमार यादव ने ऐसे ही नहीं छक्के से किया आगाज, पता थी जोफ्रा आर्चर की ये रणनीति

भारत ने टी-20 सीरीज के चौथे मैच में इंग्लैंड को 8 रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने पांच मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली. सीरीज का पांचवां और आखिरी मैच शनिवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत की सीरीज जीतने की उम्मीद अगर जिंदा है तो इसका श्रेय सूर्यकुमार यादव को जाता है. उन्होंने डेब्यू पारी में अर्धशतक जड़ा. सूर्यकुमार ने 3 छक्के और 6 चौके की मदद से 31 गेंदों पर 57 रन बनाए. उन्हें मैन ऑफ द मैच का अवॉर्ड मिला.

सूर्यकुमार ने अपनी पारी की शुरुआत छक्के के साथ की. उन्होंने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर फाइन लेग पर सिक्स जड़ा. सूर्यकुमार ने जैसा आगाज किया उसे देखकर कप्तान विराट कोहली भी दंग रह गए थे. इस बीच, उन्होंने उस सिक्स के बारे में खुलासा किया, जिसकी चर्चा आज हर कोई कर रहा है. सोशल मीडिया पर भी सूर्यकुमार के इस छक्के का वीडियो वायरल हो गया है.

बीसीसीआई ने तेज गेंदबाज शार्दुल ठाकुर और सूर्यकुमार की बातचीत का हिस्सा ट्वीट किया है, जिसमें सूर्यकुमार उस शॉट के बारे में बता रहे हैं. सूर्यकुमार ने कहा कि मुझे पता था कि शुरू में अगर मैं 2-3 बॉल जैसे खेलता हूं वैसे खेलूं तो आगे की चीजें धीरे-धीरे आसान हो जाएंगी. जोफ्रा आर्चर की गेंद पर छक्का मारने पर सूर्यकुमार ने कहा कि मैंने उन्हें आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय मैचों में देखा है. कोई भी नया बल्लेबाज जब क्रीज पर आता है तो वह बल्लेबाज को बैकफुट पर रखने की कोशिश करते हैं.

सूर्यकुमार ने कहा कि आईपीएल में मैं उनके खिलाफ खेल चुका हूं. मुझे आइडिया हो गया है कि वो पावरप्ले में कैसी गेंदें डालते हैं. मैं पहले से तैयार था... वो शॉट मैं बहुत पहले से खेलते आया हूं.

