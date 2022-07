Ind Vs Eng 3rd T20: सूर्यकुमार यादव का शतक गया बेकार, तीसरा टी-20 जीता इंग्लैंड, 2-1 से सीरीज भारत के नाम

ट्रेंटब्रिज में रविवार (10 जुलाई) को खेले गए टी-20 सीरीज़ के तीसरे मैच में टीम इंडिया की हार हुई है. इंग्लैंड ने भारत को 216 का रिकॉर्ड टारगेट दिया था, लेकिन टीम इंडिया 198 रन ही बना सकी. इंग्लैंड ने यह मैच 17 रनों से अपने नाम किया. भारत की ओर से सूर्यकुमार यादव ने ताबड़तोड़ सेंचुरी भी जड़ी, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला पाए. इसी के साथ भारत ने सीरीज़ पर 2-1 से कब्जा कर लिया है.

इंग्लैंड की ओर से भारत को 216 रनों का टारगेट दिया गया था, भारत की शुरुआत खराब हुई थी. कप्तान रोहित शर्मा (11), विराट कोहली (11) और ऋषभ पंत (1) सस्ते में पवेलियन लौट गए थे. लेकिन सूर्यकुमार यादव ने 117 रनों की तूफानी पारी खेली, एक वक्त पर लग रहा था कि वह टीम इंडिया को जीत दिला देंगे. लेकिन 19वें ओवर में वह अपना विकेट गंवा बैठे और भारत के हाथ से मैच भी निकल गया.

इंग्लैंड का स्कोर- 215/7 (20 ओवर)

भारत का स्कोर-198/9 (20 ओवर)

सूर्यकुमार ने मचाई असली तबाही

सूर्यकुमार यादव ने अपनी 117 रनों की पारी में बेहतरीन बल्लेबाजी का नजारा पेश किया. उन्होंने सिर्फ 55 बॉल में 117 रन बनाए, जिसमें 14 चौके और 6 छक्के शामिल थे. सूर्यकुमार यादव का स्ट्राइक रेट इस दौरान 212.72 का रहा. टीम इंडिया की ओर से टी-20 इंटरनेशनल में वह शतक जड़ने वाले पांचवें प्लेयर हैं, जबकि भारत की तरफ से टी-20 इंटरनेशनल में यह दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है.

टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा स्कोर (भारत के लिए)

रोहित शर्मा- 118 बनाम श्रीलंका, 2017

सूर्यकुमार यादव- 117 बनाम इंग्लैंड, 2022

रोहित शर्मा- 111* बनाम वेस्टइंडीज़, 2018

केएल राहुल- 110* बनाम वेस्टइंडीज़, 2016

