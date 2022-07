MS Dhoni Ind Vs Eng T20: स्टैंड्स में रवि शास्त्री संग बात करते दिखे एमएस धोनी, ट्विटर पर छा गई तस्वीर

भारत और इंग्लैंड के बीच ट्रेंटब्रिज में तीसरा टी-20 मैच खेला गया. भारत इस सीरीज़ में पहले ही 2-0 से आगे चल रहा था, टीम इंडिया ने यहां पहले बॉलिंग की. जिस वक्त भारत की फील्डिंग चल रही थी, उस वक्त हर किसी की नज़र स्टैंड्स में भी गई. क्योंकि टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी टीम इंडिया को सपोर्ट करने के लिए यहां पहुंचे थे.

महेंद्र सिंह धोनी दूसरे टी-20 में भी स्टैंड्स में दिखे थे. यहां रविवार को हुए सीरीज़ के आखिरी मैच में महेंद्र सिंह धोनी स्टैंड्स में टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री के साथ दिखे. एमएस धोनी और रवि शास्त्री में यहां लंबी बातचीत हुई, इस दौरान दोनों की तस्वीरें और वीडियो भी वायरल हुए.

एमएस धोनी ने हाल ही में अपना बर्थडे मनाया है, वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ इंग्लैंड में ही हैं. वहीं रवि शास्त्री भारत-इंग्लैंड सीरीज़ के लिए स्काई स्पोर्ट्स पर कमेंट्री कर रहे हैं. ऐसे में वह भी लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ियों से मिल रहे हैं.

Ravi Shastri & MS Dhoni in a chat during the third T20I at Nottingham. #INDvsENG pic.twitter.com/fFwOZaJUSd — Robin Kasukar (@robin_kasukar) July 10, 2022

दूसरे टी-20 में जब भारत ने एजबेस्टन में जीत हासिल की थी, तब महेंद्र सिंह धोनी की टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से तस्वीर भी सामने आई थी. यहां एमएस धोनी ने ईशान किशन समेत अन्य खिलाड़ियों के साथ बातचीत की थी. इसके अलावा ऋषभ पंत ने भी एमएस धोनी के साथ तस्वीर खिंचवाकर डाली थी.

India's former captain MS Dhoni and Former coach Ravi Shastri watching India vs England 3rd T20I match and discussing. pic.twitter.com/PZp2mpnbSO — CricketMAN2 (@ImTanujSingh) July 10, 2022

बता दें कि आज (10 जुलाई) काफी स्पेशल भी है, क्योंकि इसी दिन 2019 में एमएस धोनी ने अपना आखिरी मैच खेला था. वर्ल्डकप 2019 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में एमएस धोनी रनआउट हुए थे, वही उनका आखिरी इंटरनेशनल मैच था. भारत इस मैच को हार गया था और वर्ल्डकप से बाहर हो गया था.