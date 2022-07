Hardik Pandya: हार्दिक पंड्या ने मैदान पर दी रोहित शर्मा को गाली? ट्रेंड हुआ वीडियो, जानें पूरा सच

इंग्लैंड के खिलाफ जारी टी-20 सीरीज़ को टीम इंडिया पहले ही अपने नाम कर चुकी है. तीन मैच की सीरीज में भारत ने 2-0 से अजेय बढ़त बना ली थी और तीसरा मैच रविवार को खेला गया. लेकिन एजबेस्टन में हुए दूसरे टी-20 मैच का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या को लेकर एक दावा किया जा रहा है.



वायरल वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि दूसरे टी-20 में जब टीम इंडिया की फील्डिंग चल रही थी, उस वक्त हार्दिक पंड्या ने कप्तान रोहित शर्मा को गाली दी है. हार्दिक पंड्या की आवाज़ स्टम्प माइक से सुनाई दे रही है, जिसमें वह अपशब्द का प्रयोग कर रहे हैं.



हालांकि, सिर्फ 10 से 15 सेकेंड के इस वीडियो में पूरी कहानी नहीं पता चल रही है. लेकिन यह वीडियो ट्विटर पर लगातार वायरल है और कई तरह के ट्रेंड (#HardikAbusedRohit, #HardikPandya) हार्दिक पंड्या को लेकर चलाए जा रहे हैं. जिसमें ट्विटर यूज़र्स ने लिखा है कि हार्दिक पंड्या ने रोहित शर्मा को गाली दी है, साथ ही हार्दिक पंड्या पर घमंडी होने का आरोप भी लगाया गया है.

Hardik Pandya is that alpha guy who speaks facts without caring for anyone. Said Kohli is better than Sachin and now he doesn't Bootlick Rohit just because he is the Captain. He just showed levels to Rohit yesterday.#HardikAbusedRohit — Sai Krishna🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 (@SaiKingkohli) July 10, 2022

This incident of hardik pandya openly questioning & abusing Rohit Sharma shows that Even players don't rate the new captain #HardikAbusedRohit — Yashvi (@BreatheKohli) July 10, 2022



हालांकि, अगर इस वीडियो की पूरी कहानी को जानें तो जो दावा किया जा रहा है वह बिल्कुल अलग है. सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता ने वीडियो के पीछे की कहानी बताते हुए कहा है कि हार्दिक ने रोहित को गाली नहीं दी है, बल्कि उस वक्त डीआरएस को लेकर बात हो रही थी. जिसमें हार्दिक बोल रहे थे कि डीआरएस के वक्त मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं बॉलिंग कर रहा हूं. (इस वीडियो में पूरी कहानी सुन सकते हैं)

#HardikAbusedRohit

Virat kohli fans watching hardiks abusive language against Rohit be like pic.twitter.com/KmBOTeGsKY — Pratik (@itsVk_pratik19) July 10, 2022

There were always problems in the dressing room when Kohli was the captain(as per the paid media outlets).......And no one's gonna talk about this incident now???#HardikAbusedRohit pic.twitter.com/h2PaDeGI7X — Nidhi Bajpai (@nidhi862000) July 10, 2022



हार्दिक पंड्या की हाल ही में टीम इंडिया की वापसी हुई है. टी-20 वर्ल्डकप 2021 के बाद से वह टीम से बाहर थे, लेकिन आईपीएल में शानदार प्रदर्शन करने के बाद वह टीम इंडिया में वापस आए और अब लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं.

आपको बता दें कि टीम इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीन टी-20 मैच की सीरीज़ खेली जा रही है. भारत ने शुरुआती दो मैच अपने नाम कर सीरीज़ पर कब्जा जमा लिया था.