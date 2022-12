India vs Bangladesh Series: सीरीज में हार... खिलाड़ियों का चोटिल होना... बांग्लादेश दौरे से क्या मिला टीम इंडिया को?

India vs Bangladesh Series: भारतीय टीम के लिए अब तक बांग्लादेश दौरा बेहद खराब ही रहा है. यहां टीम इंडिया ने पहले तीन वनडे मैचों की सीरीज खेली, जिसमें 2-1 से हार झेलनी पड़ी. अब बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के तहत ही खेली जाएगी.

हालांकि, भारतीय टीम ने वनडे सीरीज का अंत ठीकठाक किया है. शनिवार को खेले गए तीसरे वनडे में ईशान किशन ने सबसे तेज दोहरा शतक जमकर रिकॉर्ड बनाया है. मगर फैन्स के जहन में अब भी यही सवाल हैं कि आखिर भारतीय टीम को बांग्लादेश दौरे से मिला क्या है? आइए जानते हैं आखिर क्या मिला इस दौरे से...

लगातार दूसरी सीरीज में शर्मनाक हार

बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम की वनडे द्विपक्षीय सीरीज में यह लगातार दूसरी हार है. इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में बांग्लादेश दौरे पर ही 2-1 से वनडे सीरीज गंवाई थी. मगर इस बार बेहद शर्मनाक हार झेलनी पड़ी है. यह इसलिए भी कह सकते हैं कि शुरुआती दो मैचों में बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों ही मामले में बेहद खराब प्रदर्शन किया है.

डेथ ओवर्स और मिडल ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों की पोल खुलती नजर आई है. जबकि कप्तान रोहित शर्मा, शिखर धवन समेत टॉप बैटिंग ऑर्डर भी बेहद खराब नजर आया है. धवन को वर्ल्ड कप खेलने का दावेदार माना जा रहा है, लेकिन ऐसा प्रदर्शन काफी सवाल खड़े करता है. फील्डिंग में भी केएल राहुल का आखिरी मौके पर कैच छोड़ना. वॉशिंगटन सुंदर का एफर्ट और बाकी फील्डर्स भी सवालों के घेरे में हैं.

For his fiery 🔥 🔥 double ton, @ishankishan51 bags the Player of the Match award as #TeamIndia beat Bangladesh by 227 runs in the third ODI 👏 👏



