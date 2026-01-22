T20 WC 2026: बांग्लादेश विवाद के बीच ICC का एक्शन मोड ऑन, ईडन गार्डन्स का आज दौरा... ये है वजह

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) टी20 वर्ल्ड कप से पहले सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रही है. इसी कड़ी में ICC के सदस्य गुरुवार को कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स स्टेडियम का दौरा करेंगे. यह दौरा सुरक्षा, सेफ्टी और लॉजिस्टिकल व्यवस्थाओं की समीक्षा के उद्देश्य से किया जा रहा है.
यह निरीक्षण ऐसे समय में हो रहा है जब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने ICC द्वारा वेन्यू बदलने के आग्रह को ठुकरा दिया था. इसके ठीक अगले दिन ICC की टीम का ईडन गार्डन्स पहुंचना इस दौरे को और अहम बना देता है.
टी20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल के मुताबिक- ईडन गार्डन्स स्टेडियम में बांग्लादेश की तीन ग्रुप स्टेज मुकाबले खेलने हैं. बांग्लादेश टीम 7 फरवरी को वेस्टइंडीज के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इसके अलावा ईडन गार्डन्स में बांग्लादेश बनाम इटली और बांग्लादेश बनाम इंग्लैंड के मैच भी प्रस्तावित हैं.
निर्धारित शेड्यूy के अनुसार- बांग्लादेश टीम 26 जनवरी से कोलकाता में अभ्यास और तैयारी शुरू करने वाली है. हालांकि सुरक्षा विवाद के कारण यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि बांग्लादेश टीम भारत आएगी या नहीं.
इस बीच क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने भी मोर्चा संभाल लिया है. गुरुवार को CAB कोलकाता पुलिस के साथ एक अहम समीक्षा बैठक करने जा रही है, जिसमें ईडन गार्डन्स में टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टीमों, अधिकारियों, मीडिया और दर्शकों की सुरक्षा व्यवस्था पर विस्तार से चर्चा होगी.
टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश का शेड्यूल
7 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs वेस्टइंडीज, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
9 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इटली, सुबह 11 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
14 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs इंग्लैंड, दोपहर 3 बजे, ईडन गार्डन्स (कोलकाता)
17 फरवरी 2026: बांग्लादेश vs नेपाल, शाम 7 बजे, वानखेड़े स्टेडियम (मुंबई)