ICC ने नहीं मानी पाकिस्तान की कोई शर्त, दिया फाइनल अल्टीमेटम, बांग्लादेश को भी झटका

पाकिस्तान को आईसीसी की ओर से एक और तगड़ा झटका लगा है. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत-पाकिस्तान मैच को लेकर चल रहे विवाद के बीच अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने बांग्लादेश और पाकिस्तान की शर्तों को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है. आईसीसी ने साफ कहा है कि बांग्लादेश को इस पूरे घटनाक्रम के लिए किसी भी तरह से दंडित नहीं किया जाएगा और उसे आईसीसी रेवेन्यू में उसका तय हिस्सा मिलता रहेगा.

सूत्रों के मुताबिक, आईसीसी ने यह फैसला खुद लिया है और इसमें किसी अन्य बोर्ड का दबाव नहीं है. बांग्लादेश भले ही मौजूदा वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका हो, लेकिन आर्थिक रूप से उसे नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा.

बांग्लादेश को मुआवजे के तौर पर टूर्नामेंट देने पर विचार

आईसीसी ने यह भी माना है कि बांग्लादेश पिछले साल महिला टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी से वंचित रहा था. क्योंकि देश में हुए दंगों के चलते यह टूर्नामेंट बांग्लादेश से हटाकर दुबई शिफ्ट कर दिया गया था.

इसी को ध्यान में रखते हुए आईसीसी अब बांग्लादेश को अगले चक्र में किसी बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी देने पर विचार कर रहा है. सूत्रों के अनुसार, बांग्लादेश को अंडर-19 वर्ल्ड कप जैसे किसी आईसीसी इवेंट की मेजबानी सौंपी जा सकती है, ताकि पिछले नुकसान की आंशिक भरपाई हो सके.

आईसीसी ने पाकिस्तान की इन मांगों को ठुकराया

बैठक के दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान की ओर से यह मांग भी उठी कि आईसीसी भारत से पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट खेलने के लिए कहे. हालांकि आईसीसी ने इस मांग को साफ तौर पर खारिज कर दिया.

आईसीसी का कहना है कि द्विपक्षीय सीरीज उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आतीं. यही वजह है कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जैसे आईसीसी टूर्नामेंट के चक्र में भी वह इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता.

इसी तरह भारत-पाकिस्तान-बांग्लादेश के बीच त्रिकोणीय सीरीज कराने का प्रस्ताव भी रखा गया था, लेकिन इसे भी इसी आधार पर खारिज कर दिया गया.

भारत से बांग्लादेश दौरे की मांग भी नामंजूर

बैठक में यह मुद्दा भी उठा कि भारत को इस साल बांग्लादेश का दौरा करना चाहिए. इस पर भी आईसीसी ने साफ किया कि किसी देश को किसी अन्य देश के दौरे के लिए बाध्य करना उसके अधिकार में नहीं है. यह फैसला पूरी तरह संबंधित क्रिकेट बोर्ड और सरकारों पर निर्भर करता है.

फिर आईसीसी ने पाकिस्तान को दिया अल्टीमेटम

लाहौर में हुई लंबी बैठक के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ 15 फरवरी को होने वाले मैच पर तत्काल फैसला नहीं लिया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्रमुख मोहसिन नक़वी ने कहा कि वह इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री शहबाज़ शरीफ से सलाह करना चाहते हैं.

इसके बाद आईसीसी ने पाकिस्तान को एक दिन का समय दिया है. सूत्रों के अनुसार, भारत-पाक मैच को लेकर अंतिम निर्णय किसी भी वक्त लिया जा सकता है. आईसीसी की ओर से आधिकारिक घोषणा आज शाम या फिर बुधवार सुबह तक आने की संभावना है.

आईसीसी की सबसे बड़ी चिंता भारत-पाकिस्तान मैच से जुड़ा रेवेन्यू है. यह मुकाबला विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा कमाई वाला मैच माना जाता है. अगर यह मैच नहीं होता है, तो इसका असर सिर्फ आईसीसी पर नहीं, बल्कि सभी सदस्य बोर्डों की सालाना आय पर पड़ेगा. इसी वजह से आईसीसी हर हाल में टूर्नामेंट की स्थिरता और वित्तीय संतुलन बनाए रखना चाहता है.

