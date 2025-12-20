केवल 100 रुपये में बुक करें टी20 वर्ल्ड कप का टिकट, ICC ने शुरू की बिक्री, जान लें हर अपडेट

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए टिकट बिक्री की आधिकारिक घोषणा कर दी है. टिकटों की बिक्री शनिवार शाम 18:45 IST से शुरू हो गई है और इसे क्रिकेट इतिहास के सबसे किफायती वर्ल्ड कप टिकटों में से एक बताया जा रहा है.

ICC ने इस बार आम फैंस को ध्यान में रखते हुए टिकट की शुरुआती कीमतें ऐतिहासिक रूप से सबसे कम रखी हैं. भारत में फेज-1 टिकट की कीमत ₹100 से शुरू होगी, जबकि श्रीलंका में यह LKR 1000 से शुरू होगी. टिकट बिक्री की प्रक्रिया आधिकारिक वेबसाइट tickets.cricketworldcup.com के जरिए होगी.

भारत और श्रीलंका करेंगे मेज़बानी

यह टूर्नामेंट भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेज़बानी में खेला जाएगा. T20 वर्ल्ड कप का यह 10वां संस्करण होगा, जिसमें 20 टीमें हिस्सा लेंगी और कुल 55 मैच खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च तक किया जाएगा.

टूर्नामेंट की शुरुआत पाकिस्तान बनाम नीदरलैंड्स के मुकाबले से कोलंबो में होगी. इसके बाद कोलकाता में वेस्टइंडीज बनाम बांग्लादेश और मुंबई में भारत बनाम USA जैसे बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे.

दो मिलियन से ज्यादा टिकट, फैंस के लिए बड़ा मौका

ICC ने बताया कि फेज-1 में 20 लाख से ज्यादा टिकट बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे. इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट प्रेमियों को स्टेडियम में मैच देखने का मौका देना है. ₹100 से टिकट मिलने का फैसला ICC की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें क्रिकेट को हर वर्ग तक पहुंचाना प्राथमिकता है.

ICC, BCCI और SLC की प्रतिक्रिया

ICC के CEO संजोग गुप्ता ने कहा कि यह टूर्नामेंट अब तक का सबसे सुलभ और समावेशी T20 वर्ल्ड कप होगा, जहां हर फैन को स्टेडियम में मैच देखने का अवसर मिलेगा. BCCI के मानद सचिव देवजीत सैकिया ने कहा कि इतनी कम कीमत पर टिकट मिलने से भारत में क्रिकेट का उत्साह कई गुना बढ़ेगा. श्रीलंका क्रिकेट के CEO एश्ले डी सिल्वा ने भी फैंस से जल्द टिकट बुक करने की अपील की और श्रीलंका को एक यादगार क्रिकेटिंग डेस्टिनेशन बताया.

ये स्टेडियम करेंगे मेज़बानी

भारत में: नरेंद्र मोदी स्टेडियम (अहमदाबाद), चेपॉक (चेन्नई), अरुण जेटली स्टेडियम (दिल्ली), वानखेड़े (मुंबई), ईडन गार्डन्स (कोलकाता)

श्रीलंका में: आर. प्रेमदासा स्टेडियम (कोलंबो), SSC ग्राउंड (कोलंबो), पल्लेकेले स्टेडियम (कैंडी)



