भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप मैच के बायकॉट को खत्म करने के बदले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंस‍िल (ICC) की ओर से कुछ रियायतें दी गई हैं, लेकिन इनका सार्वजनिक खुलासा T20 वर्ल्ड कप के खत्म होने के बाद ही किया जाएगा. यह जानकारी PCB से जुड़े सूत्रों ने दी.

और पढ़ें

एक PCB सूत्र ने PTI से कहा- ICC और PCB के बीच जो भी सहमति बनी है, उसकी शर्तें वर्ल्ड कप के बाद ही सामने लाई जाएंगी. ICC ने हालांकि सोमवार को यह स्पष्ट कर दिया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को भारत में खेलने से इनकार करने के बावजूद किसी तरह के प्रतिबंध का सामना नहीं करना पड़ेगा और उसे 2028-2031 राउंड में एक ICC टूर्नामेंट (संभावित रूप से अंडर-19 पुरुष वर्ल्ड कप) की मेजबानी दी जाएगी.

गौरतलब है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने भारत-पाकिस्तान के 15 फरवरी को कोलंबो में होने वाले T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मैच के बायकॉट का ऐलान किया था. यह फैसला बांग्लादेश के समर्थन में लिया गया था, जिसे सुरक्षा कारणों से भारत में खेलने से इनकार करने पर टूर्नामेंट से हटाया गया था.

सूत्रों के मुताबिक- इस मुद्दे पर कई स्तरों पर बातचीत हुई, जिसमें श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके की दखल, बैक-चैनल वार्ता और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की अपील अहम रही. BCB ने पाकिस्तान से व्यापक हितों को ध्यान में रखते हुए रुख बदलने का अनुरोध किया था.

Advertisement

एक अन्य सूत्र ने बताया कि श्रीलंकाई राष्ट्रपति की कॉल और पाकिस्तान सरकार के टॉप लेवल से दी गई ब्रीफिंग ने बायकॉट खत्म करने में बड़ी भूमिका निभाई. इसके बाद PCB को यह भी मंजूरी दे दी गई कि यदि टूर्नामेंट के नॉकआउट या आगे के चरणों में भारत से दोबारा मुकाबला होता है, तो टीम खेलेगी.

सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो PCB के पैटर्न-इन-चीफ भी हैं. उनको यह भी बताया गया था कि भारत के खिलाफ ना खेलने की आधिकारिक अधिसूचना जारी करने से पाकिस्तान को क्या नुकसान हो सकता है.

सार्वजनि‍क नहीं होगी PCB और ICC के बीच बातचीत की ड‍िटेल

एक और अंदरूनी सूत्र ने दावा किया कि ICC और PCB प्रमुख मोहसिन नकवी के बीच यह स्पष्ट समझ बनी है कि PCB, BCB और अन्य बोर्डों के साथ हुई बातचीत का कोई भी विवरण फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया जाएगा.

हालांकि अटकलें थीं कि नकवी ने ICC से PCB के रेवेन्यू शेयर में बढ़ोतरी की मांग की है, लेकिन सूत्रों ने साफ किया कि ऐसा कोई भी फैसला ICC बोर्ड की अगली वित्तीय चक्र की मंजूरी के बाद ही संभव है.

चर्चा के दौरान नकवी ने यह मुद्दा भी उठाया कि भारत और पाकिस्तान को वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप में न्यूट्रल वेन्यू पर होम-अवे मैच खेलने से क्यों रोका जाए, जब दोनों देश ICC के अन्य व्हाइट-बॉल इवेंट्स में आमने-सामने खेल रहे हैं. हालांकि इसमें एक पेंच है. WTC फाइनल ही ICC का सीधा टूर्नामेंट है, जबकि बाकी सभी टेस्ट सीरीज द्विपक्षीय होती हैं, जिनके लिए ICC सिर्फ अंक देता है.

Advertisement





---- समाप्त ----