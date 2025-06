गावस्कर, सचिन, द्रविड़ या कोहली..? भारत का महानतम टेस्ट बल्लेबाज कौन? शेरलॉक होम्स की पड़ताल

विराट कोहली ने हाल ही में टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है. इसके साथ ही एक नई बहस ने जोर पकड़ लिया है- भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज कौन है? इस छोटी सी सूची में शामिल हैं- गावस्कर, तेंदुलकर, द्रविड़ और कोहली.

यह केवल एक बहस नहीं है, बल्कि एक रहस्य है. ऐसा रहस्य जिसमें तथ्यों, आंकड़ों और भावनाओं की परतें छिपी हैं. तो लेखक अपने भीतर के शेरलॉक होम्स को बुलाता है, ताकि वह Fab Four Debate का मामला सुलझा सके.

221B बेकर स्ट्रीट पर सूरज उगा और उसने सुबह की हवा को अपनी गर्माहट से आलिंगन में ले लिया. अंदर कमरे में, जली हुई टोस्ट और तेज कॉफी की हल्की सुगंध, शेरलॉक होम्स की पाइप से उठती तंबाकू की गंध से जैसे लड़ रही थी.

डॉ. जॉन वॉटसन, जो पिछली रात सोहो के एक डिस्को से देर रात लौटे थे, नींद से भरी आंखों के साथ बैठक कक्ष में दाखिल हुए. उन्होंने शेरलॉक होम्स को 'द टाइम्स' के ताजा अंक में पूरी तरह डूबा हुआ पाया.

'सुप्रभात,' वॉटसन ने बड़बड़ाते हुए कहा, और अपनी देह को इस तरह खींचा जैसे रात भर व्हिस्की और औरतों के पीछे भागने की जकड़न को उतार फेंकना चाहते हों.

होम्स ने ऊपर नहीं देखा. वॉटसन, जिनकी जिज्ञासा अब जाग चुकी थी, चुपचाप उनके पीछे आकर खड़े हो गए और उनके कंधे के ऊपर से झांककर देखने लगे कि आखिर ऐसा क्या है जिसने मशहूर जासूस का ध्यान इस कदर खींच रखा है.

'महान शेरलॉक होम्स,' वॉटसन ने हंसते हुए कहा, 'और ये भारतीय क्रिकेट टीम के बारे में पढ़ रहे हैं? किसे पता था कि इस बूढ़े जनाब की रगों में क्रिकेट की एक बूंद भी बहती है.'

होम्स ने अखबार को एक ओर रखा और चमड़े की आरामकुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए. उन्होंने पास रखी अपनी वायलिन उठाई और एक गूंजती हुई धुन की एकल सुर छेड़ी.

'चलो यार,' वॉटसन ने मुस्कराते हुए जोर दिया. 'तुम मेरे सवालों से ऐसे नहीं बच सकते जैसे बुमराह की बाउंसर से कोई बल्लेबाज झुक कर बचता है.' 'भारतीय क्रिकेट में अचानक इतनी दिलचस्पी क्यों?'

शेरलॉक ने वायलिन को डेस्क पर रखे चमकदार मानव खोपड़ी के पास रखा. 'बिल्कुल आसान है, मेरे प्रिय वॉटसन. ‘द फैबुलस फोर’ के मामले को सुलझा रहा हूं.'

वॉटसन ने भौंह उठाई.'फैबुलस फोर? वो क्या है, दोस्त?'

होम्स के होंठों पर मुस्कुराहट आई. 'मुंबई से लेकर मैनचेस्टर तक पत्रकारों को एक सवाल परेशान कर रहा है: महान चार में से सबसे महान भारतीय टेस्ट बल्लेबाज कौन है- गावस्कर, तेंदुलकर, द्रविड़, या कोहली? मैं इस पहेली को सुलझाने वाला हूं.'

वॉटसन की आंखें चमकीं. 'तुम्हारे हिसाब से कौन है?'

होम्स ने पाइप उठाई. 'बिना आंकड़ों के कोई थ्योरी बनाना एक बड़ी भूल है. तुम तथ्यों को अपनी थ्योरी के मुताबिक मोड़ने की कोशिश करोगे, बजाय इसके कि थ्योरी को तथ्यों के मुताबिक ढालो. वॉटसन, एक कैपुचिनो बना दो, और हम सबूतों की पड़ताल करेंगे.

वॉटसन मुस्कुराए और रसोई की ओर बढ़ गए. 'मुश्किल काम है. चाहे तुम कुछ भी नतीजा निकालो, फैन्स तुम्हें पक्षपाती कहेंगे.'

होम्स की आवाज सख्त थी. 'क्रिकेट में कोई ‘सत्य’ नहीं होता, वॉटसन. केवल तथ्य होते हैं. जो भावनाओं में बह जाते हैं वे प्रशंसक होते हैं, जो निष्पक्ष तथ्यों का विश्लेषण करते हैं वे विशेषज्ञ होते हैं. कोई भी विशेषज्ञ फैन्स के गुस्से से नहीं डरता.'

वॉटसन की मुस्कान थम गई. होम्स की ठंडी नजर उन्हें याद दिला रही थी कि जब जासूस का दिमाग तेज चलता है, तो उसे परेशान नहीं करना चाहिए.

कैपुचिनो होम्स के पास रखते हुए, वॉटसन एक ऐसी रहस्य कथा के लिए तैयार हो गए जो उनके सबसे बड़े मामलों के बराबर थी.

शेरलॉक होम्स जांच पड़ताल करते हैं-

'तुम किसे सबसे ऊपर मानते हो?' होम्स ने कैपुचिनो पीते हुए पूछा.

'मैंने कभी गावस्कर को बल्लेबाजी करते नहीं देखा. मुझे विराट कोहली पसंद हैं.'

'पक्षपातपूर्ण,' होम्स ने मुस्कुराते हुए कहा. 'यह छोटी सोच की आम गलती है. आंकड़े देखो.

वॉटसन जोर से हंसे. 'आंकड़े तो एक पक्षी की तरह है, यह वही सुर गाएगा जो तुम सुनना चाहते हो.'

'देखते हैं.' होम्स उठे और डिजिटल प्रोजेक्टर चालू किया. बैठक कमरे की स्क्रीन पर चार्ट चमका, जिसमें फैब फोर के टेस्ट बल्लेबाजी एवरेज की तुलना थी.

फैबुलस फोर का टेस्ट बल्लेबाजी एवरेज

सचिन तेंदुलकर- 53.79 (200 टेस्ट)

राहुल द्रविड़ - 52.31 (164 टेस्ट)

सुनील गावस्कर- 51.12 (125 टेस्ट)

विराट कोहली - 46.85 (123 टेस्ट)

'देखो, वॉटसन. कोहली का 46.85 तेंदुलकर के 53.79, द्रविड़ के 52.31, और गावस्कर के 51.12 से कम है.'

वॉटसन की भौंहें तनीं. 'कोहली ने सबसे कम टेस्ट खेले हैं, और फिटनेस व आधुनिक उपकरणों के बावजूद सबसे पहले रिटायर भी हुए. फैब फोर में उनका एवरेज सबसे कम है.'

'सच है. अब SENA पर ध्यान दो- दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, जहां पिच तेज गेंदबाजी और स्विंग के लिए अनुकूल होती है, जो बल्लेबाज की असली काबिलियत परखती है.'

SENA देशों में फैबुलस फोर का टेस्ट एवरेज

सचिन तेंदुलकर- 51.30 (63 टेस्ट)

राहुल द्रविड़- 49.48 (46 टेस्ट)

सुनील गावस्कर- 44.80 (33 टेस्ट)

विराट कोहली - 41.54 (48 टेस्ट)

वॉटसन ने भौंहें सिकोड़ लीं. 'कोहली का एशिया से बाहर सबसे कम एवरेज है. मेरे लिए तो ये नई बात है.'

'मैंने वेस्टइंडीज को छोड़ दिया था, वॉटसन. कोहली के दौर में उनकी टेस्ट टीम गावस्कर के समय जैसी मजबूत नहीं रही.'

'रुको जरा. कैरेबियाई आंकड़े देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलेगा. दिखाओ वो भी.'

प्रोजेक्टर बदला और वेस्टइंडीज में खेले गए 11 टेस्ट मैचों में कोहली का एवरेज सामने आया. वॉटसन का मुंह खुला का खुला रह गया.

'कोहली फिर सबसे नीचे हैं.'

सुनील गावस्कर - 70.20 (13 टेस्ट)

राहुल द्रविड़ - 65.69 (17 टेस्ट)

सचिन तेंदुलकर - 47.69 (10 टेस्ट)

विराट कोहली - 44.00 (11 टेस्ट)

'मैं प्रभावित हूँ, वॉटसन,' शेरलॉक ने धीरे-धीरे ताली बजाते हुए कहा.

'अब एक आखिरी सबूत बचा है- रिटायरमेंट से पहले के पांच वर्षों में उनका बल्लेबाजी प्रदर्शन. अंदाजा लगाओ क्या मिला?'

वॉटसन ने गहरी सांस ली.

'फिर से सबसे नीचे.'

राहुल द्रविड़ (2007–2012)- 46.62 (53 टेस्ट)

सचिन तेंदुलकर (2008–2013)- 44.64 (51 टेस्ट)

सुनील गावस्कर(1982–1987)- 40.39 (37 टेस्ट)

विराट कोहली (2020–2025) -33.17 (33 टेस्ट)

'बिल्कुल. इसका क्या मतलब है?' होम्स ने अपनी पाइप में तंबाकू भरा.

'धीरज खत्म होना? प्रेरणा में गिरावट, सफलता की भूख कम होना?' वॉटसन ने बुदबुदाते हुए जवाब दिया.

'हां, और एक गिरावट. कोविड के बाद- उस वायरस को धिक्कार- कोहली डगमगाए, ऑफ-स्टंप गेंदों पर आउट हुए, और नाथन लायन जैसे स्पिनरों के सामने टिक नहीं पाए.

'तुम्हारी बात सही है, होम्स.'

'यही है तथ्यों की ताकत' विश्लेषण का नियम,' होल्म्स मुस्कराए.'कोहली का टेस्ट रिकॉर्ड- कम औसत, कम लंबा करियर, और अंतिम वर्षों की गिरावट- उन्हें चौथे स्थान पर रखता है. मैं वेंगसरकर या सहवाग को भी जोड़ सकता था, लेकिन हमारे संदिग्ध केवल चार हैं.'

'तो, कोहली महान नहीं हैं?'

'आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते. असंभव को छोड़ दो, और जो बचता है, चाहे कितना भी असंभव लगे, वही सच होता है,' होम्स ने धीमी आवाज में कहा.

'वह एक आधुनिक दिग्गज है, बड़े स्कोर की भूख के साथ. लेकिन महानतम नहीं.'

'एक और कैपुचिनो ?' वॉटसन ने अपनी कॉफी घुमाते हुए पूछा.

'नहीं, एक डबल एस्प्रेसो. इस वक्त एक जरा पुरानी यादों की जरूरत है,' होम्स ने कहा और अपनी वायलिन उठाई.

वॉटसन चुपचाप सिप करते रहे. सच्चाई की खोज शुरू हो चुकी थी. खेल शुरू हो चुका था. होम्स अपना पसंदीदा खेल खेल रहे थे: असंभव को छोड़कर निष्कर्ष निकालना.

डेटा कोहली को त्रिमूर्ति के नीचे रखता था- रक्षक (गावस्कर), विध्वंसक (तेंदुलकर) और संरक्षक (द्रविड़).

लेकिन वॉटसन अभी भी संतुष्ट नहीं थे. 'होम्स, चलो जनता की राय भी जानें. मैं अपने ब्लॉग पर कोहली की विरासत पर एक सर्वे पोस्ट करता हूं, फिर बाकी तीनों पर चर्चा करेंगे.'

होम्स ने भौंहें उठाईं. 'जनता की राय? भावना निर्णय में बाधा डाल सकती है, फिर भी करो.'

वॉटसन ने तुरंत पोस्ट किया.

टेस्ट क्रिकेट में, भारत के ‘फैब फोर’ बल्लेबाजों- सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, और विराट कोहली में से आप विराट कोहली को कहां रैंक करते हैं?

In a few hours, India's Test cricket will see a generational change.



While all eyes are on the future team, Virat Kohli's retirement has ignited a #FabFourDebate.



Where would you place Kohli in the list of Gavaskar, Tendulkar, Dravid and himself?



Vote here: