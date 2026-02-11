scorecardresearch
 
WI vs ENG Live Score, T20 World Cup 2026: वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी जारी, इंग्लैंड ने जीता है टॉस

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 15वां मैच आज इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है. मुंबई के वानखेड़े मैदान में हो रहे इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है.

वेस्टइंडीज और इंग्लैंड के बीच चल रहा है मुकाबला (Photo: ITG)

आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का 15वां मैच आज इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेला जा रहा है. मुंबई के वानखेड़े मैदान में हो रहे इस मैच में टॉस जीतकर इंग्लैंड की टीम ने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. वेस्टइंडीज की टीम पहले बैटिंग कर रही है. इस मुकाबले का लाइव स्कोरकार्ड जानने के लिए इस पेज  को लगातार रिफ्रेश करते रहें...


वेस्ट इंडीज (प्लेइंग इलेवन): ब्रैंडन किंग, शाई होप,  शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोस्टन चेज़, रोमारियो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अकेल हुसैन, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ

इंग्लैंड (प्लेइंग इलेवन): फिल साल्ट, जोस बटलर, जैकब बेथेल, टॉम बैंटन, हैरी ब्रूक,  सैम करन, विल जैक्स, लियाम डॉसन, जेमी ओवरटन, जोफ्रा आर्चर, आदिल राशिद.

2024 से अब तक इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज के बीच टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच
खेले गए 9 मैच
इंग्लैंड ने 7 मैच जीते
वेस्ट इंडीज ने 1 मैच जीता
1 मैच का कोई नतीजा नहीं निकला

क्या है अंकतालिका का हाल

इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की टीम को वर्ल्ड कप में ग्रुप सी में रखा गया है. अबतक वेस्टइंडीज की टीम ने एक मैच खेला है और उसमें उसे जीत मिली है. विंडीज की टीम अंक तालिका में टॉप पर है. वहीं, इंग्लैंड ने भी अपने पहले मैच में जीत हासिल की थी. लेकिन रन रेट के जरिए वह तीसरे पायदान पर है. दूसरे नंबर पर स्कॉटलैंड की टीम है.

