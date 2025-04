CSK Vs KKR IPL 2025 Playing XI: इंड‍ियन प्रीम‍ियर लीग (IPL) में आज (11 अप्रैल) चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच एमए चिदम्बरम स्टेडियम में मुकाबला होना है. चेन्नई की टीम प्वाइंट्स टेबल में काफी नीचे ख‍िसक गई है. वहीं कोलकाता के हालत म‍िले-जुले हैं.

चूंकि चेन्नई की टीम मुंबई के ख‍िलाफ अपना एकमात्र मैच जीती थी, उसके बाद उसे लगातार 4 मुकाबलों में हार मिली हैं. वहीं 2024 की आईपीएल चैम्प‍ियन कोलकाता 5 मुकाबलों में 2 जीत और 3 हार के बाद प्रदर्शन मिलाजुला रहा है.

Landed in Chennai to a sea of love 💜🙌 pic.twitter.com/WJd6nGzMq4