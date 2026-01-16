BPL बॉयकॉट पर नया ट्विस्ट! बांग्लादेशी खिलाड़ियों की नई शर्त, नजमुल इस्लाम सबके सामने मांगें माफी

बांग्लादेश के क्रिकेटरों की BPL (बांग्लादेश प्रीम‍ियर लीग) बायकॉट मामले में नई ड‍िमांड सामने आई हैं. दरअसल, अभी ख‍िलाड़ी इस बात पर अड़े हुए हैं कि अगर BCB डायरेक्टर नजमुल इस्लाम खिलाड़ियों के खिलाफ की गई अपनी बेइज्जती वाली बातों के लिए सबके सामने माफी (पब्ल‍िकली सॉरी कहते हैं) मांगते हैं, तो वे खेलने का बॉयकॉट खत्म कर देंगे.

क्रिकेटरों ने गुरुवार शाम को एक बयान जारी किया, इसी वजह से दिन में ड्रामा हुआ और BPL और ढाका क्रिकेट लीग के मैच रद्द कर दिए गए थे.

हालांकि बीसीबी (बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड) ने नजमुल इस्लाम को बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन पद से हटा दिया है, लेकिन खिलाड़ी चाहते हैं कि उन्हें बोर्ड डायरेक्टर के पद से भी हटाया जाए. इसके अलावा, खिलाड़ी यह भी मांग कर रहे हैं कि नजमुल इस्लाम सार्वजनिक रूप से माफी मांगें.

ESPNcricinfo के मुताबिक, यह मुद्दा अभी भी खिलाड़ियों और बीसीबी अध्यक्ष अमीनुल इस्लाम के बीच विवाद का कारण बना हुआ है. खिलाड़ियों की ओर से यह बातचीत क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) के प्रमुख मोहम्मद मिथुन कर रहे हैं.

गुरुवार शाम फोन कॉल में अमीनुल इस्लाम (जो खुद बांग्लादेश के पूर्व कप्तान हैं) ने कहा कि नजमुल इस्लाम सिर्फ बंद कमरे की मीटिंग में ही माफी मांग सकते हैं. इस बात से कॉल पर मौजूद कई सीनियर खिलाड़ी नाराज और निराश हो गए.

इसके बाद CWAB ने एक प्रेस रिलीज जारी की. इसमें कहा गया कि अगर नजमुल इस्लाम सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते हैं, तो खिलाड़ी शुक्रवार से BPL (बांग्लादेश प्रीमियर लीग) में खेलना शुरू कर देंगे और क्रिकेट का बहिष्कार खत्म कर देंगे. CWAB ने यह भी कहा कि बोर्ड डायरेक्टर पद से हटाने की प्रक्रिया में अगर समय लगता है, तो खिलाड़ी उसे स्वीकार करेंगे.

CWAB के बयान में क्या कहा गया?

हम BCB के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन पद से हटाया गया. उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है और डायरेक्टर पद से हटाने की प्रक्रिया में समय लग सकता है, इसलिए हम BCB को समय देने को तैयार हैं. लेकिन हम चाहते हैं कि यह प्रक्रिया आगे बढ़ती रहे.

साथ ही, चूंकि नजमुल इस्लाम ने खिलाड़ियों के खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपमानजनक बयान दिए हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि वे सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे. हमने BCB को बता दिया है कि अगर वे सार्वजनिक रूप से माफी मांग लेते हैं और उन्हें डायरेक्टर पद से हटाने की प्रक्रिया चलती रहती है, तो हम शुक्रवार से खेल में लौटने को तैयार हैं. अब इस पूरे मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी BCB पर है, लेकिन अमीनुल इस्लाम के साथ कॉल पर मौजूद कुछ लोगों ने ESPNcricinfo को बताया कि उन्हें समाधान की ज्यादा उम्मीद नहीं है.

क्या BPL आगे बढ़ पाएगा?

गुरुवार रात BCB ने एक छोटा नोटिस जारी कर कहा कि 15 जनवरी के मैच 16 जनवरी को खेले जाएंगे, और 16 व 17 जनवरी के मैच एक दिन आगे बढ़ा दिए गए हैं. इसके अलावा, एलिमिनेटर और क्वालिफायर-1 को 19 जनवरी से बदलकर 20 जनवरी कर दिया गया है. इससे पहले गुरुवार को, जब पहला BPL मैच खिलाड़ियों ने खेला ही नहीं था और नजमुल इस्लाम अभी फाइनेंस कमेटी चेयरमैन थे, तब मोहम्मद मिथुन ने ढाका में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी.



ESPNcricinfo को पता चला है कि टीम के कप्तान नजमुल हुसैन शान्तो (राजशाही वॉरियर्स), मेहदी हसन मिराज (सिलहट टाइटन्स), महेदी हसन (चटगांव रॉयल्स) और मिथुन (ढाका कैपिटल्स) के साथ-साथ नोआखली के कोच खालिद महमूद ने भी बॉयकॉट के आह्वान का समर्थन किया है.

