ये कैसा 'अधूरा' एक्शन, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर उठे सवाल? अब भी डायरेक्टर हैं नजमुल इस्लाम... Inside Story

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और बांग्लादेश क्रिकेट प‍िछले कुछ दिनों से छाया हुआ है. बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को गुरुवार को बड़ा फैसला लेने पर मजबूर होना पड़ा, जब नेशनल टीम के सीनियर खिलाड़ियों ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम (Najmul Islam) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया. खिलाड़ियों के विरोध और सार्वजनिक दबाव के बाद BCB ने इस्लाम को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटा दिया.

और पढ़ें

हालांकि खिलाड़ियों और लोगों के दबाव में, BCB को कार्रवाई तो की और नजमुल को बोर्ड की फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन पद से हटा दिया, पर अब भी यह साफ नहीं है कि वह BCB के डायरेक्टर बने रहेंगे या नहीं. ऐसे में इस दोहरे चर‍ित्र पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर उनको हटाना था तो पूरी तरह हटाना चाहिए था.

यह भी पढ़ें: एक्शन मोड में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, 'व‍िवाद‍ित' नजमुल इस्लाम को हटाया, BCB प्रेस‍िडेंट ने संभाली ज‍िम्मेदारी

दरअसल, नजमुल को लेकर विवाद उस समय हुआ जब उन्होंने भारत में अगले महीने होने वाले T20 वर्ल्ड कप को लेकर सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के दौरे से इनकार दोहराया और साथ ही खिलाड़ियों के वेतन को लेकर विवादित बयान दिया. उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्योंकि वे अब तक कोई ICC टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं. इस बयान से क्रिकेट जगत में भारी आक्रोश फैल गया.

Advertisement

गुरुवार को ढाका में खेले जाने वाले बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) के मुकाबले में नौखली एक्सप्रेस (Naokhali Express) और और चटगांव रॉयल्स (Chattogram Royals) की टीमें मैदान पर नहीं उतरीं, जिससे टॉस में देरी हुई. दोनों टीमों के खिलाड़ी नजमुल इस्लाम को हटाने की मांग पर एकजुट नजर आए.

बाद में खिलाड़ियों के दबाव के बाद BCB ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा- हालिया घटनाक्रम की समीक्षा के बाद और संगठन के सर्वोत्तम हित में, BCB अध्यक्ष ने नजमुल इस्लाम को फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन पद से तत्काल प्रभाव से मुक्त करने का फैसला लिया है.

BCB ने यह भी स्पष्ट किया कि आगे के आदेश तक बोर्ड अध्यक्ष ही फाइनेंस कमेटी के कार्यवाहक चेयरमैन की भूमिका निभाएंगे. साथ ही कहा गया कि खिलाड़ियों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता बने रहेंगे.

यह भी पढ़ें: बैन, बवाल और बायकॉट... बांग्लादेश ने 10 दिन में किए 10 ड्रामे, वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी

इससे पहले BCB ने Najmul को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था. बोर्ड ने बयान में कहा था आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर बोर्ड औपचारिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया शुरू कर चुका है. संबंधित सदस्य को 48 घंटे में लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है.

नजमुल के बयान पर भन्ना गए थे बांग्लादेश के ख‍िलाड़ी

नजमुल के बयान पर क्रिकेट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश (CWAB) ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और उनकी तत्काल बर्खास्तगी की मांग की थी. CWAB अध्यक्ष मोहम्मद मिथुन ने कहा था- हमने उनसे माफी मांगने को कहा, लेकिन वे और ज्यादा आक्रामक हो गए. इस तरह के बयान स्वीकार्य नहीं हैं.

Advertisement

बांग्लादेश के टेस्ट कप्तान नजमुल हुसैन शांतो (Najmul Hossain Shanto) ने भी कहा कि मौजूदा हालात से खिलाड़ी मानसिक दबाव में हैं. हमने कई मुद्दों पर BCB से चर्चा की, लेकिन समाधान नहीं मिला. खिलाड़ी बेहद तनाव में हैं.

सीनियर ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज ने कहा- क्रिकेट बोर्ड हमारा अभिभावक होता है, लेकिन वहां से ऐसी बातें आना बेहद निराशाजनक है. T20 कप्तान लिटन दास ने भी खिलाड़ियों की सैलरी और महिला क्रिकेटरों की सुरक्षा पर सवाल उठाए. उन्होंने कहा- पुरुष हो या महिला, सभी खिलाड़ियों को बेहतर भुगतान मिलना चाहिए. BCB के पास पर्याप्त संसाधन हैं_

जब नजमुल ने तमीम इकबाल को कहा भारत का एजेंट

विवाद तब और बढ़ गया था जब नजमुल ने पूर्व बांग्लादेश कप्तान तमीम इकबाल को “भारत का एजेंट” कह दिया था. इस बयान की भी CWAB ने कड़ी निंदा की थी.वहीं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अभी भी ICC से बातचीत कर रहा है, क्योंकि ICC ने भारत में होने वाले चार मैचों को श्रीलंका शिफ्ट करने से इनकार कर दिया है. सुरक्षा चिंताओं के बीच बांग्लादेश का भारत दौरा फिलहाल अधर में लटका हुआ है.

---- समाप्त ----