‘आउट ऑफ लूप’, बांग्लादेश क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप 2026 खेलने के लिए आएगी भारत? चर्चा में BCCI का बयान

T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर चल रही अटकलों के बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस पूरे मामले में BCCI अभी तक किसी भी आधिकारिक संवाद का हिस्सा नहीं है.

देवजीत सैकिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा- अब तक जो भी बातचीत बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के बीच हो रही है, उसमें BCCI को शामिल नहीं किया गया है. हमें किसी भी तरह की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है. जैसे ही हमें कोई सूचना मिलेगी, हम आपको अपडेट करेंगे. सैक‍िया ने कहा BCB और ICC के बीच जो भी कम्युन‍िकेशन हो रहा है हम उसके लूप में नहीं हैं

ध्यान रहे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ मंगलवार को हुई ताजा बैठक में एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की यात्रा नहीं करने की बात दोहराई थी.

यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाना प्रस्तावित है. लेकिन आईसीसी ने साफ कहा कि बांग्लादेश को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए क्योंकि शेड्यूल तय है.

ICC ने इस पर जवाब देते हुए कहा था कि टूर्नामेंट का शेड्यूल और यात्रा कार्यक्रम पहले ही तय किया जा चुका है और BCB से अपने रुख पर दोबारा विचार करने को कहा. इसके बावजूद बांग्लादेश बोर्ड अपने फैसले पर कायम रहा और कहा कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा और भलाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

हालांकि, आईसीसी ने बांग्लादेश को दोबारा विचार करने को कहा है. यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है, जब बीसीसीआई (BCCI) और बीसीबी (BCB) के रिश्तों में काफी तनाव चल रहा है. दोनों बोर्डों के बीच हालात तब बिगड़े, जब BCCI ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया था.

