टीम इंडिया के खिलाड़ियों की कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी, 7 करोड़ के ग्रेड में ये 3 दिग्गज

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने गुरुवार को खिलाड़ियों की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट जारी की. ये अक्टूबर 2020 से सितंबर 2021 तक के लिए जारी की गई. बीसीसीआई की इस लिस्ट में 28 खिलाड़ियों को जगह मिली है. हर बार की तरह इस बार भी बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को 4 ग्रेड में बांटा है. इसमें ग्रेड A+, ग्रेड A, ग्रेड B और ग्रेड C हैं.

ग्रेड A+ में तीन खिलाड़ी है. टीम के कप्तान विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज को इसमें शामिल किया गया. इन्हें सालाना 7 करोड़ रुपये मिलेंगे. पहले भी ये तीनों खिलाड़ी इसी ग्रेड में थे.

ग्रेड A में 10 खिलाड़ी शामिल हैं, जिन्हें 5 करोड़ रुपये मिलेंगे. ग्रेड B में 5 खिलाड़ी है. इन्हें 3 करोड़ रुपये मिलेंगे. वहीं, ग्रेड C में 10 खिलाड़ी हैं. इन्हें सालाना 1 करोड़ रुपये मिलेंगे.

ALERT🚨: BCCI announces annual player retainership 2020-21 - #TeamIndia (Senior Men) for the period from October 2020 to September 2021.



Payment structure:

Grade A+ : INR 7 Cr

Grade A : INR 5 Cr

Grade B : INR 3 Cr

Grade C : INR 1 Cr