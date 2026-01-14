बैन, बवाल और बायकॉट... बांग्लादेश ने 10 दिन में किए 10 ड्रामे, वर्ल्ड कप कंट्रोवर्सी की पूरी कहानी

टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारत और बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड में तनाव चरम पर है. 7 फरवरी से शुरू हो रहे इस टूर्नामेंट की मेजबानी भारत और श्रीलंका को करनी है. सभी मुकाबलों के शेड्यूल जारी हो चुके हैं. तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं. लेकिन बांग्लादेश की ड्रामेबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है. बांग्लादेश बार-बार ये कह रहा है कि वह अपने मैच भारत में नहीं खेलेगा. उसने अपने मैचों को श्रीलंका या पाकिस्तान में शिफ्ट कराने की मांग उठाई है.



पिछले 10 दिनों से बांग्लादेश का यही ड्रामा जारी है. लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे ये विवाद गहराता गया और फिर बांग्लादेश ने अबतक क्या-क्या ड्रामे किए हैं. इस खबर में हम आपको बांग्लादेश और भारत के बीच टी20 वर्ल्ड कप को लेकर जारी कंट्रोवर्सी की पूरी टाइमलाइन बताएंगे...

और पढ़ें

आईपीएल नीलामी और रहमान पर लगी बोली

इस विवाद की कहानी शुरू होती है 16 दिसंबर से, जब अबु धाबी में आईपीएल 2026 के लिए नीलामी हुई. कोलकाता नाइट राइडर्स ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान पर 9.20 करोड़ की बोली लगाई. बांग्लादेशी खिलाड़ी पर बोली ऐसे समय में लगी जब बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की खबरों को लेकर भारत में राजनीतिक प्रतिक्रिया तेज थी.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप को लेकर हुई मीटिंग में अकड़ दिखा रहा था बांग्लादेश, ICC ने सुना दिया ये फरमान

इसकी आंच आईपीएल नीलामी तक भी पहुंची और विवाद शुरू हो गया. सोशल मीडिया पर रहमान को आईपीएल में मौका देने को लेकर लोग बीसीसीआई, केकेआर और शाहरुख खान को घेरने लगे. विवाद थमने के बजाया बढ़ता ही गया.

फिर बीसीसीआई ने लिया फैसला

Advertisement

विवाद गहराता देख भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने 3 जनवरी को बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) कॉन्ट्रैक्ट समाप्त करने का निर्देश दिया. BCCI के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने रहमान को अपनी टीम से रिलीज कर दिया.

फिर भड़क उठा विवाद

मुस्तफिजुर को IPL से हटाए जाने के तुरंत बाद 4 जनवरी को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक आपात उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. इसी बैठक में भारत में खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई गई.

यह भी पढ़ें: मेरा इससे क्या लेना-देना... मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़े सवाल पर भड़का अफगानी क्रिकेटर

आईसीसी को लिखा लेटर

BCB ने 5 जनवरी को ICC को आधिकारिक पत्र लिखकर मांग की कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराए जाएं. बांग्लादेश ने कहा कि भारत में बांग्लादेशी खिलाड़ियों की सुरक्षा को खतरा है.

फिर IPL प्रसारण पर बैन

BCB ने बांग्लादेश में आगामी IPL सीजन के प्रसारण पर प्रतिबंध लगा दिया. यह फैसला भारत–बांग्लादेश क्रिकेट संबंधों में तनाव का खुला संकेत माना गया.

फिर शुरू हुआ बयानबाजियों का दौर

BCB उपाध्यक्ष फरूक अहमद ने भारत–पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल का उदाहरण देते हुए कहा कि जब भारत पाकिस्तान नहीं जाता, तो बांग्लादेश का भारत न जाना भी जायज है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि इस विवाद में राजनीतिक कारणों की बड़ी भूमिका रही है. बांग्लादेश सरकार भी इस मामले में कूद पड़ी और उन्होंने भारत में होने वाले के बायकॉट की बात कही.

Advertisement

रहमान को मिला पाकिस्तान का सहारा

इसी बीच, 6 जनवरी को मुस्तफिजुर रहमान जिन्हें आईपीएल से रिलीज किया गया था. उन्हें पाकिस्तान प्रीमियर लीग यानी पीएसएल में शामिल कर लिया गया.

यह भी पढ़ें: 'भारत जाना नामुमकिन, हम पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं टी20 वर्ल्ड कप', बांग्लादेश ने ICC पर भी उठाए सवाल

बांग्लादेश सरकार ने झूठ फैलाना शुरू किया

इसके बाद तनाव गहराता ही गया. इसी बीच बांग्लादेश के खेल सलाहकार आजिफ नज़रुल ने दावा किया कि ICC ने बांग्लादेश के मैचों के वेन्यू बदलने के अनुरोध को मान लिया है. उन्होंने दावा किया की आईसीसी ने उन्हें एक पत्र भेजा है जिसमें कहा है कि अगर बांग्लादेशी टीम भारत जाएगी तो उसे खतरा हो सकता है.

हालांकि, बांग्लादेश सरकार के ओर से किए गए इस दावे के कुछ ही घंटों के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ओर से सफाई आई. उन्होंने कहा कि ICC से उन्हें ऐसा कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिला है और बातचीत अभी जारी है.

बांग्लादेश का जागा पाकिस्तान प्रेम

भारत-बांग्लादेश के बीच जारी तनाव का फायदा उठाने की पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की. पाकिस्तान ने आईसीसी को ऑफर दिया की वो बांग्लादेश के वर्ल्ड कप मैच अपने देश में कराने के लिए तैयार है. इसके बाद बांग्लादेश ने भी पाकिस्तान में खेलने की इच्छा जताई.

Advertisement

बांग्लादेश सरकार ने आईसीसी पर उठाए सवाल

विवाद इतना बढ़ा की बांग्लादेश सरकार ने आईसीसी पर ही सवाल खड़े कर दिए. खेल सलाहकार नजरुल ने कहा कि आईसीसी एक वैश्विक संस्था है और उसे भारत के दबाव से मुक्त होना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर आईसीसी ने बांग्लादेश की बात नहीं मानी तो वह अपनी विश्वसनीयता खो देगा.

फिर मीटिंग में दिखाई अकड़...

बुधवार को आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों के बीच एक ऑनलाइन बैठक हुई. इस मीटिंग में भी बांग्लादेश ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि वह वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगा. लेकिन आईसीसी ने साफ कहा की शेड्यूल पहले से ही तय है और उसे अपनी मांग पर दोबारा विचार करना चाहिए. फिलहाल अबतक कोई आधिकारिक फैसला नहीं लिया गया है.

बता दें कि 7 फरवरी से 8 मार्च तक टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन होगा. बांग्लादेश को अपने 4 लीग मैच भारत में ही खेलने हैं. इनमें से 3 मैच कोलकाता में होने हैं जबकि एक मैच मुंबई में खेला जाना है.

---- समाप्त ----