अपनी ही सरकार को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बताया झूठा? वर्ल्ड कप से जुड़े दावे को किया खारिज

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने खेल सलाहकार अजीफ नज़रुल के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि आईसीसी ने भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर बांग्लादेश की सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार कर लिया है. बीसीबी ने साफ किया कि आईसीसी से अब तक कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है...

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार के दावे को किया खारिज (Photo: ITG)
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी सरकार के दावे को किया खारिज (Photo: ITG)

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने एक आधिकारिक बयान जारी कर अपने ही देश के खेल सलाहकार अजीफ नजरुल (Azif Nazrul) के भारत विरोधी और भड़काऊ बयान से दूरी बना ली है. दरअसल, नजरुल के उस दावे के कुछ ही घंटों बाद बीसीबी को सफाई देनी पड़ी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेन्यू बदलने के बांग्लादेश के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है.

सोमवार शाम बीसीबी ने स्पष्ट किया कि उसे अब तक आईसीसी की ओर से कोई आधिकारिक जवाब नहीं मिला है.

नजरुल ने क्या दावा किया था

दरअसल, अजीफ नज़रुल ने सोमवार को सार्वजनिक रूप से कहा था कि आईसीसी ने बांग्लादेश को पत्र लिखकर भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने को लेकर उनकी सुरक्षा चिंताओं को स्वीकार किया है. उन्होंने दावा किया था कि आईसीसी के सुरक्षा विभाग ने माना है कि कुछ परिस्थितियों में बांग्लादेश टीम को भारत में गंभीर सुरक्षा खतरे हो सकते हैं.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश ने फैलाया झूठ? ICC ने खोल दी पोल

नज़रुल ने कहा था, 'हमने आईसीसी को दो पत्र भेजे थे, जिसके बाद आईसीसी की सुरक्षा टीम ने हमें एक पत्र भेजा. उसमें कहा गया है कि अगर तीन चीजें होती हैं तो भारत में बांग्लादेश टीम के लिए खतरा बढ़ जाएगा. पहला, अगर मुस्तफिज़ुर रहमान टीम में शामिल होते हैं. दूसरा, अगर बांग्लादेश के समर्थक राष्ट्रीय जर्सी पहनकर घूमते हैं. तीसरा, जैसे-जैसे बांग्लादेश में चुनाव नज़दीक आएंगे, सुरक्षा खतरा और बढ़ेगा.'

नज़रुल ने इस कथित जवाब को आधार बनाते हुए यह भी कहा कि अब यह साफ हो गया है कि बांग्लादेश टीम भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएगी.

यह भी पढ़ें: मेरा इससे क्या लेना-देना... मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़े सवाल पर भड़का अफगानी क्रिकेटर

अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को देनी पड़ी सफाई

हालांकि, कुछ ही घंटों बाद बीसीबी ने बयान जारी कर इस दावे को खारिज कर दिया. बोर्ड ने साफ कहा कि आईसीसी से उसे अब तक कोई औपचारिक या अंतिम जवाब नहीं मिला है. बीसीबी के बयान में कहा गया,
'आज युवा एवं खेल मंत्रालय के सलाहकार द्वारा जिस पत्राचार का हवाला दिया गया, वह बीसीबी और आईसीसी के सुरक्षा विभाग के बीच हुआ एक आंतरिक संवाद था, जो केवल बांग्लादेश टीम के लिए किए गए सुरक्षा आकलन से जुड़ा था. इसे भारत के बाहर मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध पर आईसीसी का औपचारिक जवाब नहीं माना जा सकता.'

बीसीबी ने यह भी दोहराया कि उसने टीम की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत के बाहर बांग्लादेश के मैच कराने का अनुरोध औपचारिक रूप से किया है और अब भी आईसीसी के आधिकारिक जवाब का इंतज़ार कर रहा है.

बांग्लादेश भारत में क्यों नहीं खेलना चाहता?

इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने मुस्तफिज़ुर रहमान का इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया. मुस्तफिज़ुर को रिलीज किए जाने से बांग्लादेश में नाराज़गी फैल गई. इसके बाद बीसीबी ने जवाबी कदम उठाते हुए पहले आईसीसी को पत्र लिखकर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए वेन्यू बदलने की मांग की और फिर बांग्लादेश में आईपीएल के प्रसारण पर रोक लगा दी.
 

