मेरा इससे क्या लेना-देना... मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़े सवाल पर भड़का अफगानी क्रिकेटर

अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्‍मद नबी इस समय बांग्लादेश प्रीमियर लीग (BPL) में नोआखाली एक्सप्रेस के लिए खेल रहे हैं. टीम की जीत के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार के सवाल पर नबी ने अपना आपा खो दिया. पत्रकार ने उनसे मुस्ताफिजुर रहमान को लेकर हुए विवाद पर प्रतिक्रिया मांगी, जिस पर नबी ने साफ शब्दों में जवाब दिया कि इस विवाद से उनका कोई लेना-देना नहीं है, इसलिए ऐसे सवाल पूछने का कोई मतलब नहीं है.

मोहम्मद नबी ने कहा कि वह मुस्तफिजुर रहमान के अच्छे गेंदबाज होने पर कोई विवाद नहीं करते, लेकिन जिस तरह का सवाल पूछा जा रहा था, वह उनसे संबंधित नहीं था. नबी ने कहा, 'इसका मुझसे क्या लेना-देना भाई. मेरा मुस्तफिजुर से क्या काम है? राजनीति में क्या काम है मेरा?'

Respect for Nabi & Afghanistan +9999 📈



Afghan cricketer Md. Nabi, who is currently playing in the Bangladesh Premier League (BPL), was asked about Mustafizur Rahman being released from the IPL.

Nabi got angry and refused to comment on the matter. 😡🤬



🇮🇳 🩷 🇦🇫

बांग्लादेश और भारत के बीच हाल के दिनों में तनाव बढ़ा है. मामला तब तूल पकड़ गया, जब कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने मुस्ताफिजुर रहमान को भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के निर्देश पर अपनी टीम से रिलीज कर दिया. मुस्ताफिजुर को इस फ्रेंचाइजी ने दिसंबर 2025 में हुई इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मिनी नीलामी के दौरान 9.20 करोड़ रुपये में खरीदा था.

तनाव बढ़ने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) को पत्र भेजकर अपनी टीम के टी20 वर्ल्ड कप 2026 मैचों को भारत से बाहर विशेष रूप से श्रीलंका में कराने की मांग की है. बीसीबी ने दोबारा पत्र लिखा है, लेकिन उसे आईसीसी के जवाब का इंतजार है. बीसीबी ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत आने में असमर्थता जताई है. हालांकि इतने कम समय में आईसीसी द्वारा मैच शिफ्ट करने की संभावना काफी कम मानी जा रही है.

20 टीमों का यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की सहमेजबानी में होना है. बांग्लादेश को ग्रुप-सी में नेपाल, इटली, इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के साथ रखा गया है. बांग्लादेश का पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ निर्धारित है. टी20 वर्ल्ड कप के लिए बांग्लादेशी टीम पहले ही घोषित हो चुकी है.

टी20 विश्व कप 2026 के लिए बांग्लादेश का फुल स्क्वॉड: लिटन कुमार दास (कप्तान), सैफ हसन (उप-कप्तान), तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन सोहन, महेदी हसन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद, तंजीम हसन साकिब, शोरिफुल इस्लाम और मोहम्मद सैफुद्दीन.

टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के ग्रुप मुकाबले

07 फरवरी, बनाम वेस्टइंडीज, कोलकाता

09 फरवरी, बनाम इटली, कोलकाता

14 फरवरी, बनाम इंग्लैंड, कोलकाता

17 फरवरी, बनाम नेपाल, मुंबई

