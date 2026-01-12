scorecardresearch
 
टी20 वर्ल्ड कप में सुरक्षा को लेकर बांग्लादेश ने फैलाया झूठ? ICC ने खोल दी पोल

टी20 विश्व कप को लेकर बांग्लादेश के दावों को आईसीसी ने सिरे से खारिज किया है. आईसीसी सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि सुरक्षा टीम की ओर से बांग्लादेश को कोई पत्र नहीं भेजा गया है. बांग्लादेश ने हाल ही में दावा किया था कि आईसीसी ने उनकी वेन्यू बदलने की मांग को जायज ठहराते हुए पत्र लिखा है.

आईसीसी सूत्रों ने बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड के दावे को किया खारिज (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की ड्रामेबाजी अब बेनकाब होती दिख रही है. इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने यह स्पष्ट किया है कि उसकी सिक्योरिटी टीम ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) को भारत में होने वाले टी20 विश्व कप के दौरान सुरक्षा को लेकर कोई पत्र नहीं लिखा है. इससे बांग्लादेश की ओर से भारत यात्रा को लेकर जताई गई सुरक्षा चिंताओं के दावे पर सवाल खड़े हो गए हैं.

दरअसल, बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार अजीफ नजरुल ने सोमवार, 12 जनवरी को पत्रकारों से कहा था कि आईसीसी ने उनकी चिंताओं को सुना है और स्वीकार किया है कि भारत में बांग्लादेशी प्रशंसकों को सुरक्षा खतरा हो सकता है.

नज़रुल का यह दावा अब कमजोर पड़ता दिख रहा है. आईसीसी के भीतर मौजूद सूत्रों ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि उनकी सिक्योरिटी टीम की ओर से ऐसा कोई पत्र नहीं भेजा गया है. सूत्रों के अनुसार, आईसीसी आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर एक आधिकारिक बयान जारी करेगा.

बांग्लादेश ने क्या दावा किया था

बांग्लादेश सरकार के खेल सलाहकार ने दावा किया था कि आईसीसी की सुरक्षा टीम ने जवाब में कहा है कि अगर मुस्ताफिज़ुर रहमान को टीम में शामिल किया गया और अगर बांग्लादेशी प्रशंसक अपनी राष्ट्रीय जर्सी पहनकर भारत में घूमते हैं, तो खिलाड़ियों और समर्थकों की सुरक्षा को खतरा बढ़ सकता है.

नज़रुल ने यह भी कहा कि बांग्लादेश में आगामी चुनावों के कारण सुरक्षा जोखिम और बढ़ जाएगा.

नज़रुल ने सोमवार को कहा, 'हमने आईसीसी को दो पत्र भेजे, जिसके बाद आईसीसी की सुरक्षा टीम ने हमें एक पत्र भेजा. उस पत्र में कहा गया है कि अगर तीन चीजें होती हैं तो भारत में बांग्लादेश टीम की सुरक्षा को खतरा बढ़ जाएगा. पहला, अगर मुस्ताफिज़ (मुस्ताफिज़ुर रहमान) को बांग्लादेश टीम में शामिल किया जाता है. दूसरा, अगर बांग्लादेशी समर्थक बांग्लादेश की राष्ट्रीय जर्सी पहनकर घूमते हैं, जो हमारी राष्ट्रीय जर्सी है. तीसरा, जैसे-जैसे बांग्लादेश के चुनाव नज़दीक आएंगे, सुरक्षा खतरा और बढ़ेगा.'

उन्होंने आगे कहा, 'आईसीसी सुरक्षा टीम का यह बयान साफ तौर पर साबित करता है कि भारत में टी20 विश्व कप खेलने के लिए बांग्लादेश क्रिकेट टीम के लिए कोई अनुकूल स्थिति नहीं है. अगर आईसीसी यह उम्मीद करता है कि हम अपने सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज़ के बिना टीम बनाएं, हमारे समर्थक बांग्लादेश की जर्सी न पहनें और हम क्रिकेट खेलने के लिए अपने चुनाव टाल दें, तो इससे ज्यादा अजीब, अव्यावहारिक और अनुचित उम्मीद कुछ नहीं हो सकती.'

बता दें कि भारत और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में इन दिनों तनाव चरम पर है. इसकी शुरुआत बीसीसीआई के उस फैसले के बाद हुई थी जिसमें बीसीसीआई ने बांग्लादेशी तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने का फैसला लिया था. 

इस कदम के बाद बांग्लादेश को मिर्ची लगी थी और उन्होंने भारत में हो रहे टी20 विश्वकप के बहिष्कार की धमकी दी थी. बीसीबी ने मांग की थी की विश्वकप के उनके मैच श्रीलंका शिफ्ट किए जाएं. वहीं, बांग्लादेश ने आईपीएल प्रसारण पर भी रोक लगा दी थी. बांग्लादेश ने अपनी मांग को लेकर आईसीसी को लेटर भेजा था. लेकिन अबतक कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है. 

---- समाप्त ----
