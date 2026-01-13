वर्ल्ड कप को लेकर हुई मीटिंग में अकड़ दिखा रहा था बांग्लादेश, ICC ने सुना दिया ये फरमान

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के साथ हुई ताजा बैठक में एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की यात्रा नहीं करने की बात दोहराई. यह टूर्नामेंट 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 के बीच भारत और श्रीलंका में खेला जाना प्रस्तावित है. लेकिन आईसीसी ने साफ कहा कि बांग्लादेश को अपने फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए क्योंकि शेड्यूल तय है.

और पढ़ें

मंगलवार दोपहर BCB और ICC के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक हुई, जिसमें बांग्लादेश की टीम की ICC मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भागीदारी को लेकर चर्चा की गई. BCB की ओर से इस बैठक में अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन और निदेशक नजमुल आबेदीन, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी निजामुद्दीन चौधरी शामिल हुए. इसकी जानकारी BCB ने मीडिया रिलीज के जरिए दी.

बैठक के दौरान BCB ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए भारत न जाने के अपने फैसले को दोहराया. बोर्ड ने ICC से एक बार फिर अनुरोध किया कि खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के मैच भारत के बाहर किसी अन्य स्थान पर आयोजित किए जाएं.

यह भी पढ़ें: 'भारत जाना नामुमकिन, हम पाकिस्तान में खेलना चाहते हैं टी20 वर्ल्ड कप', बांग्लादेश ने ICC पर भी उठाए सवाल

Advertisement

आईसीसी ने दोबारा विचार करने को कहा

ICC ने इस पर जवाब देते हुए कहा कि टूर्नामेंट का शेड्यूल और यात्रा कार्यक्रम पहले ही तय किया जा चुका है और BCB से अपने रुख पर दोबारा विचार करने को कहा. इसके बावजूद बांग्लादेश बोर्ड अपने फैसले पर कायम रहा और कहा कि खिलाड़ियों, अधिकारियों और सहयोगी स्टाफ की सुरक्षा और भलाई उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. हालांकि, आईसीसी ने बांग्लादेश को दोबारा विचार करने को कहा है.

यह पूरा मामला ऐसे समय सामने आया है, जब बीसीसीआई (BCCI) और बीसीबी (BCB) के रिश्तों में काफी तनाव चल रहा है. दोनों बोर्डों के बीच हालात तब बिगड़े, जब BCCI ने बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान का आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया.

यह भी पढ़ें: मेरा इससे क्या लेना-देना... मुस्ताफिजुर रहमान से जुड़े सवाल पर भड़का अफगानी क्रिकेटर

BCCI के निर्देश के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर को रिलीज कर दिया, जिसके बाद BCB ने एक आपात उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. इसके तुरंत बाद बांग्लादेश ने औपचारिक रूप से ICC को पत्र लिखकर अपने टी20 वर्ल्ड कप के मैच भारत से बाहर कराने की मांग की.

बांग्लादेश यहीं नहीं थमा. उसने अपने देश में आईपीएल के प्रसारण पर भी रोक लगाने का फैसला लिया. फिर इस विवाद में पाकिस्तान की एंट्री हुई. पाकिस्तान ने ऑफर दिया की वो अपने देश में बांग्लादेश के मैच कराने के लिए तैयार हैं.



बांग्लादेश के खेल सलाहकार ने भी पाकिस्तान में खेलने की इच्छा जताई. वहीं, सलाहकार ने अपने देश में झूठ भी फैलाया. उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आईसीसी ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया है और उन्हें एक पत्र लिखा है. हालांकि, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड ने ही अपनी सरकार के इस दावे को नकार दिया और कहा कि आईसीसी ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया है.



---- समाप्त ----