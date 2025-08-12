Asia Cup: पहले एशिया कप की कहानी... जिसमें 2 मैच जीत चैम्पियन बनी थी टीम इंडिया, इस दिग्गज ने की कप्तानी

एशिया कप 2025 की शुरुआत होने में अब चंद दिन बाकी हैं. इस बार एशिया कप 9 सितंबर को शुरू होगा और इसका फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा. इसके मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में होंगे. आगामी टी20 वर्ल्ड कप कप के मद्देनजर एशिया कप 2025 टी20 फॉर्मेट में आयोजित होगा.

एशिया कप 2025 में आठ टीमें भाग लेंगी, लेकिन जब पहली बार एशिया कप हुआ था तो महज तीन टीमों ने हिस्सा लिया था. एशिया कप का पहला संस्करण साल 1984 में 6 से 13 अप्रैल के दौरान संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में खेला गया था. पहले संस्करण में भारत, श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों ने हिस्सा लिया था.

भारतीय टीम ने 1984 का एशिया कप कपिल देव के बिना खेला था, जिन्होंने लगभग एक साल पहले अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताया. हालांकि कपिल देव के बिना भी भारतीय टीम ने शानदार खेल दिखाया और सुनील गावस्कर की कप्तानी में खिताब अपने नाम किया. उस टूर्नामेंट में जहीर अब्बास ने पाकिस्तान और दलीप मेंडिस ने श्रीलंका की कप्तानी की.

श्रीलंका से भी पिट गया था पाकिस्तान

एशिया कप 1984 का पहला मुकाबला 6 अप्रैल को खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत हासिल की. मुकाबले में पाकिस्तानी टीम निर्धारित 46 ओवर्स में 9 विकेट पर 187 रन ही बना सकी. जवाब में श्रीलंकाई टीम ने रॉय डायस (नाबाद 57 रन) की शानदार इनिंग्स के चलते 15 गेंद बाकी रहते ही टारगेट हासिल कर लिया.

Advertisement

यह भी पढ़ें: एशिया कप में टीम इंडिया के लिए कौन करेगा ओपनिंग? ये 5 खिलाड़ी सेलेक्शन की रेस में

फिर 8 अप्रैल 1984 को भारत का सामना श्रीलंका से हुआ. इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 10 विकेट से धमाकेदार जीत हासिल की. भारतीय टीम ने चेतन शर्मा (3 विकेट), मदन लाल (3 विकेट) और मनोज प्रभाकर (2 विकेट) की तूफानी गेंदबाजी की बदौलत श्रीलंका को महज 96 रनों पर ढेर कर दिया. इसके बाद विकेटकीपर सुरिंदर खन्ना (नाबाद 51 रन) और गुलाम पारकर (नाबाद 32 रन) ने विपक्षी टीम को कोई मौका नहीं दिया.

एशिया कप 1984 का तीसरा एवं आखिरी मुकाबला 13 अप्रैल को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ. भारतीय टीम ने इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 46 ओवर्स में चार विकेट पर 188 रन बनाए. ओपनर सुरिंदर खन्ना ने फिर बल्ले से कमाल दिखाया और 56 रन बनाए.

संदीप पाटिल (43 रन) और कप्तान सुनील गावस्कर (नाबाद 36 रन) ने भी उपयोगी पारियां खेलीं. टारगेट का पीछा करते हुए पाकिस्तानी टीम 39.4 ओवरों में 134 रनों पर आउट हो गई और उसे 54 रनों से हार का सामना करना पड़ा. रवि शास्त्री और रोजर बिन्नी ने तीन-तीन विकेट झटके, जबकि चार पाकिस्तानी बल्लेबाज रन आउट हुए.

Advertisement

सुरिंदर खन्ना, फोटो: Getty Images

सुरिंदर खन्ना रहे जीत के हीरो

पाकिस्तान पर जीत के साथ ही भारतीय टीम ने खिताब अपने नाम कर लिया. एशिया कप 1984 में कुल तीन मैच ही हुए, जिसमें भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा. इसी आधार पर भारत चैम्पियन बना. भारत ने दो मैच जीते, जबकि श्रीलंका को एक में जीत मिली. पाकिस्तान का खाता नहीं खुला. भारतीय विकेटकीपर सुरिंदर खन्ना ने सबसे ज्यादा 107 रन बनाए और वो 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुने गए. सबसे ज्यादा 4 विकेट भारत के ही रवि शास्त्री ने चटकाए.

एशिया कप 1984 में तीनों मैचों के नतीजे

पहला मैच: श्रीलंका ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया

दूसरा मैच: भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से पराजित किया

तीसरा मैच: भारत ने पाकिस्तान को 54 रनों से पराजित किया

एशिया कप के पहले संस्करण में खिताबी जीत के बाद भारतीय टीम ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. भारतीय टीम अब तक 8 बार एशिया कप जीत चुकी है. भारतीय टीम ने 1984 के अलावा 1988, 1990-91,1995, 2010, 2016, 2018 और 2023 में भी एशिया कप खिताब अपने नाम किया. जबकि श्रीलंका ने 6 और पाकिस्तान ने 2 बार ये प्रतिष्ठित टूर्नामेंट जीता है.

यह भी पढ़ें: अगर सूर्या हुए बाहर... तो एशिया कप में कौन करेगा टीम इंडिया की कप्तानी? रेस में ये 3 खिलाड़ी

Advertisement

अब भारतीय टीम की कोशिश 9वीं बार एशिया कप जीतने की है. एशिया कप 2025 में टीम इंडिया को पाकिस्तान, यूएई और ओमान के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है, जबकि अफगानिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हॉन्ग कॉन्ग ग्रुप-बी में हैं. दोनों ही ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर चार स्टेज में जगह बनाएंगी. फिर सुपर-चार स्टेज में शीर्ष 2 पर रहने वाली टीमों के बीच फाइनल होगा. खैर, एशिया कप का 17वां संस्करण कौन सी टीम अपने नाम करती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा...

---- समाप्त ----