अगर सूर्या हुए बाहर... तो एशिया कप में कौन करेगा टीम इंडिया की कप्तानी? रेस में ये 3 खिलाड़ी

उम्मीद जताई जा रही है कि सूर्यकुमार यादव टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे. हालांकि अगर सूर्या समय पर फिट नहीं हुए तो एशिया कप में भारतीय टीम की कप्तानी कौन करेगा, इस पर संशय बना हुआ है...

सूर्यकुमार यादव का एशिया कप में खेलना तय नहीं (Photo: Getty Images)
एशिया कप 2025 की शुरुआत अगले महीने की 9 तारीख से हो रही है. इस बार एशिया कप टी20 फॉर्मेट में होगा और इसके मुकाबले संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के दो शहरों अबू धाबी और दुबई में खेले जाएंगे. भारतीय क्रिकेट टीम को एशिया कप में पाकिस्तान, ओमान और यूएई के साथ ग्रुप-ए में रखा गया है. जबकि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हॉन्ग कॉन्ग ग्रुप बी में हैं.

एशिया कप 2025 के लिए भारतीय टीम को नई चुनौती का सामना करना पड़ सकता है. टी20I कप्तान कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अभी तक मैच फिटनेस हासिल नहीं की है. सूर्यकुमार की कुछ समय पहले जर्मनी में स्पोर्ट्स हर्निया की सर्जरी हुई थी. सूर्यकुमार फिलहाल नेशनल क्रिकेट एकेडमी में रिहैब कर रहे हैं.

हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सूर्यकुमार यादव टूर्नामेंट से पहले पूरी तरह फिट हो जाएंगे. हालांकि अगर सूर्या समय पर फिट नहीं हुए तो एशिया कप में कौन कप्तानी करेगा, इस पर संशय बना हुआ है. सूर्या के बाहर होने की स्थिति में ये तीन खिलाड़ी एशिया कप में भारत की कप्तानी करने के दावेदार हैं....

शुभमन गिल: हसमें पहला नाम टेस्ट टीम के कप्तान शुभमन गिल का है. रोहित शर्मा के टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था, वहीं शुभमन गिल उप-कप्तान बने थे. शुभमन ने जिम्बाब्वे दौरे पर भारतीय टीम की कप्तानी भी की थी. हालांकि शुभमन ने जुलाई 2024 के बाद से भारतीय टीम के लिए कोई टी20 मैच नहीं खेला है.

Advertisement

अक्षर पटेल: बाएं हाथ के ऑलराउंडर अक्षर पटेल भी इस रेस में हैं, जिन्हें इस साल इंग्लैंड के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का उप-कप्तान बनाया गया था. अक्षर ने इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 में दिल्ली कैपिटल्स (DC) की कप्तानी की, जहां उनकी टीम प्लेऑफ में नहीं पहुंच पाई थी. अक्षर बल्ले से तो कमाल कर रहे हैं, लेकिन गेंद से उनका असर हाल के समय में कम हुआ है. उधर कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर जैसे स्पिनर्स ने गेंद से अच्छा प्रदर्शन किया है. ऐसे में अक्षर की प्लेइंग-11 में जगह पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं. हालांकि अक्षर यदि एशिया कप में कप्तान बन जाए तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए.

हार्दिक पंड्या: ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने व्हाइट बॉल क्रिकेट में भारतीय टीम के लिए गेंद और बल्ले से शानदार प्रदर्शन किया है. हार्दिक टी20 वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया के उप-कप्तान थे. हालांकि रोहित शर्मा के रिटायरमेंट के बाद उन्हें कप्तान नहीं बनाया गया. हार्दिक आईपीएल में गुजरात टाइटन्स (GT) को अपनी कप्तानी में  खिताब जिता चुके हैं.

हार्दिक फिलहाल आईपीएल में मुंबई इंडियंस (MI) के कप्तान हैं, जहां सूर्यकुमार यादव उनके ही अंडर खेलते हैं. इसके बावजूद रोहित शर्मा के संन्यास के बाद उन्हें ना तो भारतीय टीम का कप्तान बनाया, ना ही उप-कप्तान. ऐसा क्यों हुआ, यह साफ नहीं है. लेकिन अगर सूर्यकुमार बाहर होते हैं तो हार्दिक एक मजबूत विकल्प हो सकते हैं.

