'पाकिस्तान में वर्ल्ड कप बायकॉट की हिम्मत नहीं', क्रिकेट दिग्गज ने नकवी को घेरा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे का मानना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में टी20 वर्ल्ड कप 2026 का बहिष्कार करने की हिम्मत नहीं है. पाकिस्तान ने अब तक टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी ने कहा है कि इस पर अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार लेगी.

हाल ही में मोहसिन नकवी ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की थी. इसके बाद उन्होंने बताया कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलने को लेकर अंतिम फैसला 30 जनवरी या 2 फरवरी तक लिया जाएगा. इसी बीच चल रहे तमाम ऑफ-फील्ड ड्रामे के बीच अजिंक्य रहाणे ने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है.

क्या बोले रहाणे

रहाणे ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान के पास टूर्नामेंट का बहिष्कार करने की हिम्मत नहीं है. क्रिकबज से बातचीत में रहाणे ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर सकते हैं. उनमें हिम्मत नहीं है. मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा करेंगे. वे जरूर खेलने आएंगे.'

इस बीच, पाकिस्तान द्वारा बांग्लादेश का समर्थन करने और भारत व श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के बहिष्कार की चर्चाओं के बावजूद, रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि पाकिस्तान को ऐसा कदम न उठाने की सलाह दी जा चुकी है. इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान टीम ने कोलंबो के लिए अपनी उड़ानों की बुकिंग पहले ही कर ली है.

पाकिस्तान अपने मैच कहां खेलेगा?

आईसीसी और बीसीसीआई के साथ दिसंबर 2024 में हुए समझौते के बाद पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा. यह तय हुआ है कि पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने मुकाबले कोलंबो और पल्लेकेले में खेलेगा. इस समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान ने यह भी सहमति दी थी कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में दोनों टीमें एक-दूसरे के देश में जाकर नहीं खेलेंगी.

यात्रा कार्यक्रम से भी संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तान बांग्लादेश की तरह कोई कठोर कदम नहीं उठाएगा. टेलीकॉम एशिया स्पोर्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, सलमान अली आगा की अगुआई वाली पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलियाई टीम के साथ कोलंबो के लिए उड़ान भरेगी.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान को ग्रुप A में रखा गया है, जहां उसका सामना अमेरिका (USA), भारत, नामीबिया और नीदरलैंड्स से होगा. टूर्नामेंट का सबसे चर्चित मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच 15 फरवरी को कोलंबो में खेला जाएगा.

