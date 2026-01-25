scorecardresearch
 
बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान भी टी20 वर्ल्ड कप से बाहर? जानें- फिर किस देश की होगी सरप्राइज एंट्री

बांग्लादेश के टी20 विश्व कप 2026 से हटने के बाद अब पाकिस्तान की भागीदारी पर भी संशय है. पीसीबी प्रमुख मोहसिन नकवी ने कहा है कि अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार लेगी. अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है, तो उसकी जगह किसी एक टीम को चुना जाएगा.

बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप से हुई बाहर (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बांग्लादेश को बाहर किए जाने और उसकी जगह स्कॉटलैंड के शामिल होने के बाद अब इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की भागीदारी को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं. ऐसी संभावना जताई जा रही है कि पाकिस्तान भी आगामी आईसीसी इवेंट से बाहर हो सकता है.

बांग्लादेश ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए भारत की यात्रा से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आईसीसी ने आधिकारिक रूप से स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप 2026 में उसकी जगह शामिल कर लिया. स्कॉटलैंड को ग्रुप C में रखा गया है, जहां वह वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और नेपाल के साथ खेलेगा.

बांग्लादेश के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान ने उसका समर्थन किया. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने आईसीसी के फैसले की आलोचना की थी. इसी दौरान नकवी ने यह भी संकेत दिया कि पाकिस्तान खुद भी टी20 विश्व कप में हिस्सा न लेने का फैसला कर सकता है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान भी करेगा टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार? बांग्लादेश के बाहर होने पर नकवी की ICC को धमकी

पाकिस्तान के रोल पर भी संशय

पीसीबी प्रमुख ने कहा कि पाकिस्तान की भागीदारी पर अंतिम फैसला पाकिस्तान सरकार की सलाह के बाद लिया जाएगा. क्रिकइन्फो के हवाले से मोहसिन नकवी ने कहा, 'विश्व कप में हमारी भागीदारी को लेकर हमारा रुख वही होगा, जो पाकिस्तान सरकार मुझे बताएगी. प्रधानमंत्री इस समय पाकिस्तान में नहीं हैं. उनके लौटने के बाद मैं आपको अंतिम फैसला बता पाऊंगा. यह सरकार का फैसला है. हम आईसीसी की नहीं, अपनी सरकार की बात मानते हैं.'

इस बयान के बाद यह साफ हो गया है कि पाकिस्तान के टी20 विश्व कप 2026 खेलने पर अभी पूरी तरह से स्थिति स्पष्ट नहीं है. अगर पाकिस्तान टूर्नामेंट से हटता है, तो उसकी जगह एक नई टीम को शामिल किया जाएगा.

क्या पाकिस्तान का टी20 विश्व कप 2026 से हटना तय है?

फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई अंतिम फैसला नहीं लिया है. पीसीबी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से चर्चा के बाद ही इस मुद्दे पर अपना रुख साफ करेगा.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप से क्यों बांग्लादेश हुआ OUT, स्कॉटलैंड को कैसे मिला चांस? ICC ने दिया हर जवाब

अगर पाकिस्तान हटता है, तो उसकी जगह कौन सी टीम आएगी?

अगर पाकिस्तान टी20 विश्व कप 2026 से हटने का फैसला करता है, तो उसकी जगह युगांडा को शामिल किया जा सकता है. युगांडा को ग्रुप A में भारत, नामीबिया, नीदरलैंड्स और अमेरिका के साथ रखा जाएगा.

युगांडा ने वेस्टइंडीज और अमेरिका में खेले गए पिछले टी20 विश्व कप में हिस्सा लिया था, हालांकि वह ग्रुप स्टेज से आगे नहीं बढ़ सका था.

विश्व कप में रिप्लेसमेंट टीम कैसे तय करता है आईसीसी?

विश्व कप में किसी टीम के हटने की स्थिति में आईसीसी आमतौर पर टीमों की रैंकिंग को आधार बनाता है. बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने का फैसला भी इसी आधार पर लिया गया था. स्कॉटलैंड इस समय आईसीसी टी20 अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में 14वें स्थान पर है.

यह भी पढ़ें: वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में भूचाल, BCB के अधिकारी का इस्तीफा

वहीं युगांडा इस समय 21वें स्थान पर है और वह पापुआ न्यू गिनी से ऊपर है. इसी वजह से अगर पाकिस्तान हटता है, तो युगांडा को मौका मिल सकता है.

