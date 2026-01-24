scorecardresearch
 
वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश में भूचाल, BCB के अधिकारी का इस्तीफा

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के निदेशक और गेम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन इश्तियाक सादेक ने पारिवारिक कारणों से इस्तीफा दे दिया. उनका इस्तीफा उसी दिन आया, जब आईसीसी ने टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल करने की पुष्टि की. सादेक ने साफ किया कि उनका फैसला किसी विवाद की वजह से नहीं है.

बांग्लादेशी टीम वर्ल्ड कप से हुई बाहर (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में भूचाल आ गया है. तीन हफ्ते की ड्रामेबाजी और दुनिया भर में फजीहत कराने के बाद जब आईसीसी से बांग्लादेश को झटका मिला तो अब खुद बांग्लादेश में अधिकारियों पर गाज गिरने लगी है. इसी बीच बीसीबी के निदेशक इश्तियाक सादेक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इश्तियाक सादेक बीसीबी की गेम डेवलपमेंट कमेटी के चेयरमैन भी थे. उन्होंने शनिवार को पारिवारिक कारणों का हवाला देते हुए अपना इस्तीफा सौंपा.

हालांकि, दिलचस्प बात ये है कि इश्तियाक सादेक का इस्तीफा उस दिन सामने आया, जिस दिन (शनिवार) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने आधिकारिक रूप से स्कॉटलैंड को टी20 विश्व कप 2026 में बांग्लादेश के रिप्लेसमेंट के तौर पर शामिल करने की पुष्टि की. बांग्लादेश ने भारत में खेलने को लेकर सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए टूर्नामेंट से हटने का फैसला किया था, जिसके बाद इस निर्णय की व्यापक आलोचना और बहस हुई.

इश्तियाक सादेक को पिछले साल अक्टूबर में हुए बीसीबी चुनावों में कैटेगरी-2 (ढाका क्लब्स) से निदेशक चुना गया था. उन्होंने इस श्रेणी में सबसे ज्यादा 42 वोट हासिल किए थे. इसके बावजूद उनका कार्यकाल ज्यादा लंबा नहीं चल पाया.

यह भी पढ़ें: टी20 वर्ल्ड कप से क्यों बांग्लादेश हुआ OUT, स्कॉटलैंड को कैसे मिला चांस? ICC ने दिया हर जवाब

इस्तीफे पर क्या बोले सादेक

अपने इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए इश्तियाक सादेक ने क्रिकबज से कहा, 'यह सच है कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं. मुझे लगता है कि पारिवारिक और निजी जिम्मेदारियों के कारण मैं गेम डेवलपमेंट जैसे बड़े विभाग को उतना समय नहीं दे पा रहा हूं, जितना जरूरी है. मैं उस स्तर का प्रयास नहीं कर पा रहा हूं, जो इस भूमिका के लिए चाहिए. इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं इस पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, और इसलिए मैंने इस्तीफा देने का फैसला किया.'

उन्होंने यह भी साफ किया कि उनका इस्तीफा किसी तरह के मतभेद या विवाद की वजह से नहीं है. उन्होंने कहा कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि मैं किसी गलतफहमी, बोर्ड के किसी सदस्य के साथ रिश्तों में खटास या किसी नाराजगी की वजह से जा रहा हूं. बोर्ड में मेरे साथ काम करने वाले सभी लोगों ने अपनी-अपनी तरफ से पूरी कोशिश की.

इश्तियाक सादेक ने आगे कहा कि उन्हें भरोसा है कि जो भी उनके बाद गेम डेवलपमेंट की जिम्मेदारी संभालेगा, वह बांग्लादेश क्रिकेट को आगे ले जाएगा.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान भी करेगा टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार? बांग्लादेश के बाहर होने पर नकवी की ICC को धमकी

आईसीसी ने बांग्लादेश को बाहर करने पर क्या कहा

इस बीच, आईसीसी ने बांग्लादेश को हटाने के फैसले पर अपना पक्ष भी स्पष्ट किया. आईसीसी ने बताया कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भारत के बजाय श्रीलंका में मैच कराने की मांग की थी, लेकिन सुरक्षा आकलन में कोई ठोस या प्रमाणित खतरा नहीं पाया गया. लंबी बातचीत और विवाद समाधान समिति की अपील के बावजूद जब कोई सहमति नहीं बन पाई, तो आईसीसी ने तय कार्यक्रम पर कायम रहते हुए बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया.

आईसीसी ने अपने बयान में कहा कि टूर्नामेंट के कार्यक्रम की निष्पक्षता, सभी टीमों और प्रशंसकों के हितों की रक्षा और भविष्य में गलत मिसाल से बचने के लिए यह फैसला जरूरी था.

स्कॉटलैंड को आईसीसी रैंकिंग के आधार पर रिप्लेसमेंट टीम बनाया गया है, भले ही वह यूरोपीय क्वालिफायर में इटली, नीदरलैंड्स और जर्सी से पीछे रही थी. स्कॉटलैंड 2022 और 2024 टी20 विश्व कप में भी खेल चुका है और ऑस्ट्रेलिया व इंग्लैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन से प्रभावित कर चुका है.

टी20 विश्व कप 2026 में स्कॉटलैंड को ग्रुप C में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, इटली और नेपाल के साथ रखा गया है. स्कॉटलैंड अपना पहला मैच 7 फरवरी को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेलेगा.

---- समाप्त ----
