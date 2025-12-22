scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी को शामिल न करना बड़ी गलती, पूर्व खिलाड़ी ने सेलेक्टर्स पर उठाए सवाल

आकाश चोपड़ा ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप टीम से यशस्वी जायसवाल को बाहर रखने पर सवाल उठाते हुए कहा कि 2023 से लगातार शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया. टीम संतुलन, विकेटकीपर-ओपनर की जरूरत और शुभमन गिल को उपकप्तान बनाए जाने जैसे फैसलों ने जायसवाल की राह मुश्किल कर दी.

Advertisement
X
टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली जगह (Photo: ITG)
टी20 वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल को नहीं मिली जगह (Photo: ITG)

पूर्व भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम में यशस्वी जायसवाल को शामिल न किए जाने पर सवाल उठाए हैं. चोपड़ा ने कहा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सीनियर खिलाड़ियों के संन्यास के बाद यह माना जा रहा था कि इससे यशस्वी के लिए राष्ट्रीय टीम में वापसी का रास्ता खुलेगा. हालांकि, इन बदलावों के बाद भारतीय क्रिकेट में चयन की तस्वीर और ज्यादा जटिल हो गई है.

क्या बोले आकाश चोपड़ा

चोपड़ा ने याद दिलाया कि यशस्वी जायसवाल 2024 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन टीम संयोजन के कारण उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला. बाएं हाथ के इस बल्लेबाज़ ने 2024 टूर्नामेंट से पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में शतक भी जड़ा था. वह उन चुनिंदा भारतीय खिलाड़ियों में शामिल हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में शतक लगाए हैं, जो चयन के लिए उनकी मजबूत दावेदारी को और पुख्ता करता है. जायसवाल ने अब तक 23 टी20I मैचों में 723 रन बनाए हैं, औसत 36.15 और स्ट्राइक रेट 164.31 रहा है.

सम्बंधित ख़बरें

Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी के शौर्य पर काले बादल! जल्दी शोहरत, IPL में बरसता पैसा बन सकते हैं जंजाल
Yashasvi Jaiswal
Yashasvi Jaiswal का दो दिन में दो किलो वजन घटा!
Yashavsi Jaiswal and Ishan Kishan
टी20 वर्ल्ड कप के लिए आज टीम का सेलेक्शन, सेलेक्टर्स देंगे सरप्राइज? यशस्वी-ईशान का क्या होगा
Gambhir-Surya cover image
गिल की चोट बनेगी टर्निंग पॉइंट..? गंभीर दबाने वाले हैं टीम इंडिया का 'रीसेट बटन'
Yashasvi Jaiswal
फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ टीम इंडिया का स्टार, इस टूर्नामेंट से होगा बाहर!

यह भी पढ़ें: Team India Squad: डेढ़ साल में इतनी बदल गई टीम इंडिया... 7 नए खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप का टिकट, ये स्टार्स स्क्वॉड का हिस्सा नहीं

Advertisement

गिनाई यशस्वी की खूबियां

आकाश ने अपने यूट्यूब पर कहा, 'जिस तरह से यशस्वी खेलते हैं, तर्कसंगत रूप से उन्हें सबसे पहले टीम में आना चाहिए और वह आए भी थे. वह 2024 टी20 वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा थे. उन्हें खेलने का मौका सिर्फ इसलिए नहीं मिला क्योंकि टीम में जगह नहीं थी. उससे पहले जब उन्होंने खेला था, तब उन्होंने शतक भी लगाया था. उनका नाम उन छह भारतीय खिलाड़ियों में है जिन्होंने तीनों प्रारूपों में शतक लगाए हैं.'

आकाश ने कहा की माना जा रहा था कि यशस्वी चयन क्रम में आगे हैं. इसी दौरान अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ओपनिंग की और अच्छा प्रदर्शन किया, और अचानक आपको एहसास होता है कि अब जगह नहीं बची है. इसके बाद जब ओपनिंग का विकल्प सामने आया, तो भारत ने शुभमन गिल को चुना.

यह भी पढ़ें: T20 वर्ल्ड कप टीम से बाहर होने के बाद शुभमन गिल अब इस टूर्नामेंट में खेलेंगे, मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी!

संजू सैमसन के अब पहले पसंद के विकेटकीपर-ओपनर बनने के बाद, चोपड़ा का मानना है कि भारत को एक बैकअप विकेटकीपर की जरूरत है, जिससे यशस्वी जायसवाल की दावेदारी और कमजोर हो गई. टीम संतुलन बनाए रखने की मजबूरी ने चयनकर्ताओं के लिए जायसवाल की स्थिति को और जटिल बना दिया.

Advertisement

चोपड़ा ने निष्कर्ष निकालते हुए कहा कि आने वाला आईपीएल यशस्वी जायसवाल के लिए बेहद अहम होगा, हालांकि उन्होंने यह भी माना कि 2023 से लगातार रन बना रहे खिलाड़ी के लिए सहानुभूति महसूस करना स्वाभाविक है. यशस्वी जायसवाल की जगह भारत ने 2026 टी20 वर्ल्ड कप के लिए ईशान किशन को टीम में चुना है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IPL
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement