पहला दिन रहा इंग्लैंड के नाम, क्राउली के शतक से पाकिस्तान का बुरा हाल

युवा बल्लेबाज जाक क्राउली के बड़े शतक और जोस बटलर के साथ उनकी शतकीय साझेदारी की मदद से इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे और अंतिम टेस्ट क्रिकेट मैच के पहले दिन शुक्रवार को साउथेम्प्टन में अपनी पहली पारी में चार विकेट पर 332 रन बनाए.

22 साल के क्राउली ने पांचवें ओवर में क्रीज पर कदम रखा और इसके बाद शानदार बल्लेबाजी का नजारा पेश करके अपने करियर का पहला शतक जमाया. वह अभी 171 रन बनाकर खेल रहे हैं. उन्होंने बटलर (नाबाद 87) के साथ पांचवें विकेट के लिए 205 रनों की अटूट साझेदारी की है.

क्राउली और बटलर ने ऐसे समय में जिम्मेदारी संभाली, जब इंग्लैंड का स्कोर चार विकेट पर 127 रन था. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए उतरे इंग्लैंड ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों रोरी बर्न्स (6) और डॉम सिब्ली (22) के विकेट पहले सत्र में गंवा दिए. कप्तान जो रूट (29) और ओली पोप (3) दूसरे सत्र में पवेलियन लौटे.

