IPL: KKR की कप्तानी की कुछ जिम्मेदारी इस खिलाड़ी को सौंपेंगे मैक्कुलम

कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के मुख्य कोच ब्रैंडन मैक्कुलम संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में होने वाले आईपीएल के दौरान युवा शुभमन गिल को ‘नेतृत्व से जुड़ी कुछ जिम्मेदारी’ सौंपना चाहते हैं. पिछले सत्र में शुभमन ने निचले क्रम में बल्लेबाजी की थी जिससे फ्रेंचाइजी की काफी आलोचना हुई थी.

KKR के स्टार हरफनमौला आंद्रे रसेल ने खुले तौर पर पिछले सत्र में उनकी लगातार हार के लिए कुछ ‘खराब फैसलों’ को जिम्मेदार ठहराया था क्योंकि दो बार की चैम्पियन पहले पांच मैचों से चार में जीत के बावजूद प्ले ऑफ में जगह बनाने से चूक गई थी.

न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ने केकेआर की वेबसाइट पर एक साक्षात्कार में कहा, ‘क्या प्रतिभाशाली खिलाड़ी और बहुत ही अच्छा लड़का भी. वह इस साल भी हमारे नेतृत्व समूह का हिस्सा रहेगा, कम से कम थोड़ी क्षमता में ही.’

