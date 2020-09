IPL से पहले KKR के कप्तान कार्तिक ने फैंस से किया खास वादा, जानें क्या हो वो

कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) के कप्तान दिनेश कार्तिक ने शुक्रवार को कहा कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से पहले कड़े अभ्यास की कमी खलेगी, लेकिन दो बार की चैम्पियन टीम अपने प्रशंसकों को गौरवान्वित करने के लिए 19 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को तैयार है. राजस्थान रॉयल्स (RR) और किंग्स इलेवन पंजाब (Kings XI Punjab) के खिलाड़ी गुरुवार को दुबई पहुंच गए थे, जबकि कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) टीम रात में दुबई पहुंची.



कोविड-19 महमारी के कारण टी20 लीग को संयुक्त अरब अमीरात (UAE) में कराया जा रहा है. खिलाड़ियों को अपने होटल के कमरों में रहना होगा और तीन दौर की जांच के बाद ही वे ट्रेनिंग शुरू कर पाएंगे.

