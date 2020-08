IPL: किंग कोहली बोले- हैलो दुबई! RCB के धुरंधर UAE में, जानें और कौन सी टीमें पहुंचीं

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की टीम आईपीएल 2020 के अपने अभियान के आगाज के लिए तैयार है. विराट कोहली की अगुवाई में बेंगलुरू की टीम दुबई पहुंच गई है. कप्तान कोहली ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीर शेयर कर कहा है- हैलो दुबई!

आरसीबी टीम के अधिकांश सदस्य बेंगलुरु से रवाना हुए थे, जबकि कप्तान कोहली ने सभी नियमों का पालन करते हुए खुद की व्यवस्था से मुंबई से उड़ान भरी. वह दुबई पहुंचकर टीम से जुड़ गए और यहां वाल्डोर्फ होटल की बालकोनी वाली अपनी तस्वीर शेयर की.

आईपीएल के 60 मैच तीन स्थलों- दुबई, अबुधाबी और शारजाह में 53 दिनों तक खेले जाएंगे. 19 सितंबर से मुकाबले शुरू होंगे. उधर, चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और मुंबई इंडियंस (MI) की टीमें भी यूएई पहुंच गई हैं. चेन्नई की टीम दुबई रहेगी, जबकि रोहित शर्मा की अगुवाई वाली मुंबई इंडियंस की टीम अबु धाबी में रहेगी.

राजस्थान रॉयल्स (RR), किंग्स इलेवन पंजाब (KXIP) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीमें गुरुवार को यूएई पहुंच चुकी हैं. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) की टीमें हफ्ते के आखिर में पहुंचेंगी.

खिलाड़ियों को यूएई में छह दिनों की क्वारनटीन अवधि पूरी करनी होगी और उसके बाद तीन दौर का टेस्ट होगा. निगेटिव होने के बाद ही खिलाड़ी बायो-बबल में प्रवेश कर ट्रेनिंग कर पाएंगे.

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के चेयरमैन संजीव चूड़ीवाला के मुताबिक पूरे टूर्नामेंट के दौरान टीम दुबई में वाल्डोर्फ होटल में रहेगी. उन्होंने कहा कि होटल का एक ब्लॉक टीम के लिए बुक किया गया है.

