बीमार एस्ट्रोनॉट समेत चार अंतरिक्षयात्री धरती पर लौटे, ड्रैगन कैप्सूल कैलिफोर्निया के पास लैंड

स्पेसएक्स ड्रैगन यान ने कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट पर सफल स्प्लैशडाउन किया. NASA के जेना कार्डमैन, माइक फिंके, JAXA के किमिया युई और रोस्कोस्मोस के ओलेग प्लेटोनोव 167 दिनों के बाद लौटे. एक क्रू सदस्य की मेडिकल समस्या के कारण मिशन पहले खत्म हुआ. क्रू सदस्य स्थिर हैं, अस्पताल में चेकअप के बाद ह्यूस्टन लौटेंगे.

ड्रैगन कैप्सूल से लौटते क्रू-11 के एस्ट्रोनॉट. (Photo: NASA/SpaceX)
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी NASA और स्पेसएक्स के क्रू-11 मिशन के चार अंतरिक्ष यात्री सफलतापूर्वक पृथ्वी पर लौट आए हैं. स्पेसएक्स का ड्रैगन अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया के सैन डिएगो तट के पास प्रशांत महासागर में भारतीय समयानुसार लगभग दोपहर 2:11 बजे स्प्लैशडाउन हुआ. यह मिशन मूल योजना से पहले पूरा हुआ क्योंकि एक क्रू सदस्य को मेडिकल समस्या हुई थी.

  • NASA के एस्ट्रोनॉट जेना कार्डमैन (मिशन कमांडर) और माइक फिंके (पायलट).
  • JAXA (जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी) के एस्ट्रोनॉट किमिया युई.
  • रोस्कोस्मोस (रूस) के कोस्मोनॉट ओलेग प्लेटोनोव.

ये चारों अंतरिक्ष यात्री इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) पर कुल 167 दिन बिताकर लौटे हैं. मिशन अगस्त 2025 में शुरू हुआ था. यह जेना कार्डमैन और ओलेग प्लेटोनोव का पहला स्पेस फ्लाइट था, जबकि माइक फिंके और किमिया युई अनुभवी एस्ट्रोनॉट हैं.

यह भी पढ़ें: NASA बार-बार फेल क्यों हो रहा... Elon Musk कैसे बन रहे हैं स्पेस मिशन में संकटमोचक

क्यों हुआ मिशन जल्दी खत्म?

NASA ने 8 जनवरी 2026 को बताया कि एक क्रू सदस्य को मेडिकल समस्या हुई है. इस वजह से स्पेसवॉक रद्द कर दिया गया. मिशन को एक महीने पहले खत्म करने का फैसला लिया गया. NASA ने कहा कि क्रू सदस्य की हालत स्थिर है. पृथ्वी पर बेहतर इलाज के लिए वापसी जरूरी थी. मेडिकल प्राइवेसी की वजह से समस्या या किस सदस्य को हुई, इसकी डिटेल नहीं बताई गई.

रिटर्न प्रोसेस कैसे हुआ?  

14 जनवरी को शाम को ड्रैगन यान ISS से अलग हुआ. रात में डी-ऑर्बिट बर्न (धीमा होने की प्रक्रिया) पूरी हुई. पैराशूट की मदद से यान समुद्र में उतरा. रिकवरी शिप और तेज नावों की टीम ने यान को सुरक्षित किया और मुख्य डेक पर लाया. एस्ट्रोनॉट्स यान से बाहर निकले.

NASA ने कहा कि चारों क्रू सदस्यों को स्थानीय अस्पताल में चेकअप के लिए ले जाया जाएगा. वहां रात भर रहने के बाद वे ह्यूस्टन के जॉनसन स्पेस सेंटर लौटेंगे, जहां परिवार से मिलेंगे और पोस्ट-फ्लाइट रिहैबिलिटेशन (शरीर को सामान्य करने की प्रक्रिया) होगी.

यह भी पढ़ें: ISRO की इस साल की पहली लॉन्चिंग फेल, रॉकेट ने दिशा बदली... खो गए सारे सैटेलाइट्स

यह स्पेसएक्स के कॉमर्शियल क्रू प्रोग्राम का हिस्सा था, जो NASA के लिए ISS पर क्रू भेजता है. स्प्लैशडाउन कैलिफोर्निया तट पर हुआ क्योंकि 2025 से स्पेसएक्स ने रिकवरी ऑपरेशन फ्लोरिडा से कैलिफोर्निया शिफ्ट कर दिया है.

यह मेडिकल वजह से ISS से क्रू की पहली कंट्रोल्ड मेडिकल इवैक्यूएशन थी. NASA ने कहा कि सभी तैयारियां पहले से थीं और क्रू सुरक्षित है.

---- समाप्त ----
