SpaceX प्लांट में टेस्ट के दौरान फट गया बूस्टर रॉकेट

अपने नेक्स्ट जेनरेशन स्टारशिप (Starship) स्पेसक्राफ्ट के लिए एलन मस्क (Elon Musk) की कंपनी स्पेसएक्स (SpaceX) का बनाया गया बूस्टर रॉकेट फट गया. टेक्सास में, सोमवार को ग्राउंड-टेस्ट फायरिंग के दौरान, रॉकेट में आग लग गई. कंपनी इस साल स्टारशिप को ऑर्बिट में लॉन्च करने का लक्ष्य लेकर चल रही थी, ऐसे में रॉकेट का फटना इस मिशन के लिए एक झटका है.

सुपर हेवी बूस्टर 7 प्रोटोटाइप (Super Heavy Booster 7 prototype) के फटने के बाद, एलन मस्क ने ट्विटर पर कहा कि ये अच्छा नहीं हुआ. टीम नुकसान का आकलन कर रही है.

Yeah, actually not good. Team is assessing damage.

आपको बता दें कि इस घटना से किसे को चोट पहुंचने की कोई खबर नहीं है. हालांकि स्पेसएक्स ने इस घटना पर कोई बयान नहीं दिया है. लॉन्च से ठीक पहले रॉकेट के बेस में विस्फोट हुआ, आग के बड़े गोले और भारी धुंए ने रॉकेट को घेर लिया. ये विस्फोट इतना तेज था कि इसने लाइवस्ट्रीम को रिकॉर्ड करने वाले कैमरे को भी हिलाकर रख दिया.

मस्क ने कहा कि हम सभी 33 इंजनों के साथ एक बार में स्पिन स्टार्ट टेस्ट नहीं करेंगे. आपको बता दें कि स्पेसएक्स का पूरा स्टारशिप, अपने सुपर-हैवी फर्स्ट-स्टेज बूस्टर के साथ 394 फीट लंबा है. ह्यूमन स्पेस ट्रेवल को और ज्यादा किफायती और नियमित बनाने के लिए, यह स्पेसएक्स का नेक्सेट जेनरेशन लॉन्च व्हीकल है.

