अब अंतरिक्ष में मना सकेंगे छुट्टियां, 2025 तक बन जाएगा दुनिया का पहला स्पेस होटल

अब वो दिन दूर नहीं, जब पृथ्वी से लोग छुट्टियां मनाने अंतरिक्ष में जाया करेंगे. स्पेस टूरिज़्म (Space tourism) की शुरुआत तो पहले ही हो चुकी है, अब बात वहां रहकर कुछ दिन गुजारने की है.

हाल ही में ऑर्बिटल असेंबली कॉर्प (Orbital Assembly Corp.) नाम की कंपनी ने पर्यटकों के लिए दो स्पेस स्टेशन (Space stations) बनाने की घोषणा की है. ये दो स्पेश स्टेशन हैं- पायनियर स्टेशन ( Pioneer Station) और वोयेजर स्टेशन (Voyager Station).

पायनियर स्टेशन में 28 लोग रह सकते हैं और यह 2025 तक चालू हो जाएगा. जबकि, वोयेजर स्टेशन आकार में काफी बड़ा होगा. इसकी घोषणा 2021 में कर दी गई थी. यहां 400 लोग रह सकते हैं और इसे 2027 में शुरू करने की योजना है.

कंपनी का लक्ष्य एक ऐसा स्पेस 'बिजनेस पार्क' बनाना है, जिसमें ऑफिस भी होंगे और टूरिस्ट भी. ऑर्बिटल असेंबली कॉर्प (OAC) के COO टिम अलातोरे (Tim Alatorre) का कहना है कि हमारा लक्ष्य अंतरिक्ष को एक ऐसा डेस्टिनेशन बनाना है जिसे देखने के लिए लोग तरसें, यहां गुरुत्वाकर्षण भी होगा.

ओएसी काम और घूमने के लिए दुनिया का पहला हाइब्रिड स्पेस स्टेशन बना रहा है. वे कृत्रिम गुरुत्वाकर्षण (Artificial gravity) की सुविधा भी देंगे, जिससे वहां आने वाले मेहमान सामान्य तौर पर काम कर सकेंगे, घूम सकेंगे और खेल सकेंगे, जैसा वे पृथ्वी पर करते हैं. लेकिन, फिलहाल ये तकनीक स्पेस स्टेशनों पर उपलब्ध नहीं है.

भविष्य नें बनने वाले इन स्पेस होटल में कई मॉड्यूल हैं, जो एलिवेटर शाफ्ट से एक घूमने वाले पहिया से जुड़े हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं.

इन स्पेस पार्क के व्यावसायीकरण में इटीग्रेटेड सर्किट, फोटोनिक्स, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट रीवर्क, मिलिट्री एप्लिकेशन्स, बायोमैटीरियल्स, ऑर्गन ग्रोथ और फार्मास्यूटिकल्स का निर्माण शामिल होगा. इसके अलावा, कंपनी स्पेस टूरिज़्म के लिए कम्यूनिकेशन हब भी उपलब्ध कराएगी.

Learn more about Pioneer Station. OAC's first space station to be built with artificial gravity. #space https://t.co/GISba04xeM