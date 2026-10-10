आज 10 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: जोखिम उठाएंगे, मेलजोल बढ़ाएंगे

भावनात्मक विषयों में सकारात्मकता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. महत्वपूर्ण मामलों में गति आएगी. आर्थिक विषयों में आगे रहेंगे. कला कौशल संवार पर रहेगा. स्वजनों से मतभेद दूर होंगे. घर परिवार में सुख सौख्य सहजता बढ़ेगी. बड़ों की आज्ञाकारिता बनाए रखेंगे. व्यक्तिगत प्रदर्शन बेहतर बना रहेगा. साहस पराक्रम से आगे बढ़ेंगे. सहकार भावना बढ़ेगी. करियर कारोबार में तेजी लाएंगे. तैयारी पर जोर होगा. मित्र संबंधों में तालमेल बढ़ेगा. शैक्षिक गतिविधियों पर जोर देंगे.

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नौकरी व्यवसाय- पेशेवर लक्ष्य पर नजर बनाए रखेंगे. व्यवस्था मजबूत बनाएंगे. योजनानुसार कार्य करेंगे. करियर कारोबार में इच्छित परिणाम पाएंगे. कामकाज में उचित जगह बनाए रखेंगे.

धन संपत्ति- आर्थिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. उपलब्धियां उत्साहित रखेंगी. वित्तीय विषयों में सक्रियता बढे़गी. भेंटवार्ताओं में सफल होंगे. सक्रियता से आगे बढ़ाएं. लाभ में वृद्धि होगी.

प्रेम मैत्री- अनुभवियों से सीख सलाह लेंगे. साख सम्मान बनाए रखेंगे. मित्रों से भेंट होगी. परस्पर भरोसा बढ़ा रहेगा. संबंधों में मजबूती आएगी. साहस दिखाएंगे. सूझबूझ और सामंजस्य से रखेंगे. भ्रमण मनोरंजन पर जाएंगे. मन के रिश्तों को संवारेंगे. प्रिय से जरूरी बात कहेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल- भेंटवार्ता के अवसर बढ़ेंगे. जोखिम उठाएंगे. मेलजोल बढ़ाएंगे. कार्यगति तेज बनी रहेगी. मनोबल बनाए रखेंगे. खानपान पर संवरेगा.

आज का उपाय: सर्वपितृ को स्मरण करें. नदी सरोवर के जल से तर्पण करें. योग्यजनों को भोजन कराएं व दान दें. प्रशिक्षण बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 1, 3, 6 और 8

शुभ रंग : सिल्वर

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