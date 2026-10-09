scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

आज 9 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: मित्रों और करीबियों से बढ़ेगी नजदीकी, रिश्तों में आएगी मिठास

Aaj ka Vrishabh Rashifal 9 October 2026, Taurus Horoscope Today: आर्थिक फोकस रहेगा. वित्तीय सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवरेगा. निसंकोच रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे

Advertisement
X
taurus horoscope
taurus horoscope

शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मित्रता निभाने में आगे रहेंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. उचित अवसर आएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे.  भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धिमत्ता से जगह बनाए रखने में सफल होंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. करीबियों से सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे. अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे. 

नौकरी व्यवसाय - पेशेवर आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वातावरण का लाभ लेंगे. आधुनिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे.  कार्यक्षमता में वृद्धि होगी. 

धन संपत्ति - आर्थिक फोकस रहेगा. वित्तीय सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवरेगा.  निसंकोच रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे. 

सम्बंधित ख़बरें

surya gochar 2026 libra five zodiac signs
सूर्य का तुला राशि में गोचर! बढ़ेगी इन 5 राशियों की परेशानी!
वृष राशिवालों का जीवन में सुख बढ़ेगा, मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, जानें शुभ रंग
संकीर्णता से बचें,  स्पष्टता रखें
वृष राशिवालों के प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे, लोगों से उलझने से बचें, जानें शुभ रंग
आर्थिक प्रयासों में जल्दबाजी न दिखाएं, वित्तीय व्यवहार पर अंकुश रखें

प्रेम मैत्री - प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन के मामलों में सफल होंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. महत्वपूर्ण मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे. 

स्वास्थ्य मनोबल - सूझबूझ से काम लेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. बड़ों की सुनेंगे.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. सीख सलाह बढ़ाएं. 

Advertisement

शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : चांदी

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Aaj ka Upay 9 October 2026: धन की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को क्या उपाय करें? जानिए
    Advertisement