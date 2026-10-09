आज 9 अक्टूबर 2026 वृष राशिफल: मित्रों और करीबियों से बढ़ेगी नजदीकी, रिश्तों में आएगी मिठास

शैक्षिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी. मित्रता निभाने में आगे रहेंगे. सबका साथ सहयोग बना रहेगा. उचित अवसर आएंगे. सबको साथ लेकर चलेंगे. भावनात्मक प्रदर्शन में बेहतर रहेंगे. ऊर्जा उत्साह को बल मिलेगा. भ्रमण मनोरंजन के अवसर बनेंगे. बुद्धिमत्ता से जगह बनाए रखने में सफल होंगे. परीक्षा प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाएंगे. करीबियों से सुखद सूचनाएं साझा करेंगे. आर्थिक सक्रियता बढ़ाएंगे. अनुभवियों से सीख सलाह रखेंगे.

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नौकरी व्यवसाय - पेशेवर आत्मविश्वास ऊंचा बनाए रखेंगे. चहुंओर बेहतर प्रदर्शन करेंगे. वातावरण का लाभ लेंगे. आधुनिक मामलों में निसंकोच आगे बढ़ेंगे. कार्यक्षमता में वृद्धि होगी.

धन संपत्ति - आर्थिक फोकस रहेगा. वित्तीय सफलता का प्रतिशत बढ़ेगा. लक्ष्य के प्रति सजग रहेंगे. व्यवस्था व सूझबूझ से आगे बढ़ेंगे. प्रबंधन संवरेगा. निसंकोच रहेंगे. स्मार्ट वर्किंग बढ़ाएंगे.

प्रेम मैत्री - प्रेम संबंधों में मिठास बढ़ेगी. मन के मामलों में सफल होंगे. प्रियजनों से भेंट के अवसर बनेंगे. रिश्ते मजबूत होंगे. जरूरतों को समझेंगे. सहपाठियों से मुलाकात संभव है. महत्वपूर्ण मित्रों से मुलाकात होगी. नए लोगों से करीबी बढ़ाएंगे. अपनों की खुशी का ख्याल रखेंगे.

स्वास्थ्य मनोबल - सूझबूझ से काम लेंगे. इच्छित परिणाम बनेंगे. खानपान आकर्षक रहेगा. उच्च मनोबल रखेंगे. स्वास्थ्य अच्छा होगा. बड़ों की सुनेंगे.

आज का उपाय: अपमृत्यु को प्राप्त हुए पितरों का श्राद्ध तर्पण और स्मरण करें. सीख सलाह बढ़ाएं.

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शुभ अंक : 2, 6 और 9

शुभ रंग : चांदी

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